El balón de gas en el Perú podría subir su precio por crisis en Medio Oriente: ¿en cuánto?

La tensión en Medio Oriente ha encendido las alarmas a nivel mundial y, en particular, para el Perú, por su alta dependencia de los combustibles importado. Pese al acuerdo de alto al fuego anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la incertidumbre está aún viva.

Este conflicto podría tener repercusiones directas y significativas en el precio del petróleo y, consecuentemente, en el costo del balón de gas que utilizan millones de hogares peruanos.

De acuerdo al exviceministro del Ministerio de Energía y Minas, Arturo Váquez, la principal preocupación radica en la advertencia de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz. Este es un paso marítimo crítico en el Golfo Pérsico por donde transita más del 25 % de todas las embarcaciones de petróleo del mundo.

"El precio del barril del petróleo está en $ 70, pero de cerrarse el estrecho de OrmUZ, ahí sí vamos a tener un gran problema, porque eso va a generar un desabastecimiento también a nivel mundial, y eso sí va a presionar al precio del petróleo por encima de los $ 90, $ 100 más o menos", aseguró a RPP el especialista.

Valor del balón de gas doméstico podría bordear los S/ 60

El Perú es un importador neto de petróleo. Según indicó Vasquez, oproducimos solo 40,000 barriles de petróleo al día, pero nuestra economía consume más de 250,000 barriles diarios. Esto significa que importamos aproximadamente más del 70 % de todo el petróleo que utilizamos.

"Hay lotes petroleros que producen en el Perú, pero que no lo inyectan al sistema nacional, sino lo tienen que sacar por Brasil porque el Oleducto norperuano no está funcionando al 100 %. Lamentablemente, los operadores, para sacar el petróleo, tienen que sacar por barcazas ese petróleo y y no lo llevan a la Refinería Talara directamente", aseveró.

En este escenario, el incremento del precio del petróleo impacta directamente en las cotizaciones de la gasolina, el diésel y, fundamentalmente, el Gas Licuado de Petróleo (GLP), utilizado en los balones domésticos de gas.

"El precio del balón de gas está en unos 50 soles más o menos. Cuando han habido estas crisis, los precios este han estado este bordeando los 58 o 60 soles más o menos", estimó Vásquez.

El alza del petróleo no solo afectaría el consumo doméstico, sino también a sectores clave como el transporte, por el aumento del diésel, lo que podría afectar la cadena logística y el suministro de alimentos; la industria, en particular las pesqueras (que usan GLP) y las de construcción y minería (que usan diésel), verían un aumento significativo en sus costos, afectando su competitividad.

Ante esta posible escalada de precios, el especialista indicó que el Estado podría considerar activar el Fondo de Estabilización de Combustibles para mitigar el impacto, aunque aún no se ha activado porque el estrecho de Ormuz no se ha cerrado.