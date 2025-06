Congresista Gonzáles alerta que Ley MAPE podría llegar a la comisión permanente y debatirse solo con voceros: ¿Qué implica?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La congresista Diana Gonzáles, vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, se presentó en Economía Para Todos por RPP y expresó su profunda preocupación y críticas sobre la gestión del debate del predictamen de la Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Minería (MAPE), dentro de la comisión, señalando demoras y un manejo que, a su juicio, pone en riesgo la formalización minera en el país.

Gonzáles denunció que el presidente de la comisión de Energía y Minas, Paúl Gutiérres Ticona, ha esperado hasta el último momento de la legislatura para iniciar el debate: "El presidente ha tenido un año de gestión para poder iniciar este debate con el tiempo necesario", afirmó, destacando que el tema fue introducido en la última sesión ordinaria de la legislatura que finalizó el 15 de junio.

"Yo sinceramente no sé con qué fines, lo yo entiendo que él quiere aprobar su predictamen y llegar a la Comisión Permanente y en un debate donde solo van a estar los voceros, no los 130 congresistas, yo no quisiera pensar que ese es el objetivo de más adelante aprobar la Ley MAPE en la Comisión Permanente", agregó.

La congresista enfatizó que la presidencia de la comisión tiene el "control absoluto de la agenda", lo que le permite decidir cuándo y cómo se tratan los temas. Este patrón de espera hasta el último momento no es nuevo, según Gonzáles, quien recordó una situación similar con el proceso de "Reinfo".

Definiciones que estipula el predictamen de la Ley MAPE

Lamentó que, a pesar de seis meses de supuestas mesas de trabajo, el primer texto de la ley careciera de una definición clara de minería formal, definiendo al minero formal por descarte como aquel "que estaba en zona regulada con inicio de trámite y que se entendía por trámite DNI, RUC y coordenadas".

Asimismo, Gonzáles criticó las definiciones presentes en los borradores de la ley. El segundo texto, aunque incluyó una definición de minería formal, eliminó la de minería tradicional y mantuvo la de minería artesanal con una producción de 25 toneladas diarias, algo que considera excesivo y poco "artesanal", y que incluso se propuso duplicar.

La vicepresidenta fue categórica al afirmar que no se puede permitir que la ley "legalice la ilegalidad: "El proceso de formalización tiene que ser de manera ordenada, transparente y coherente a la institucionalidad del país. No podemos permitir un maquillaje legislativo para tapar errores de una medida fracasada por años como es el Reinfo", sentenció.

¿Irregularidades en el proceso?

La congresista también señaló una aparente descoordinación y lentitud por parte del Ministerio de Energía y Minas, que tardó más de dos meses en enviar información relevante para el predictamen, lo que, a su parecer, "le daba la excusa perfecta al presidente de la comisión de decir, 'Ojo, que yo todavía no dictamino este tema porque estoy esperando aquella información importante del ministerio'". Gonzáles hizo un llamado a la participación activa del ministro en las sesiones para resolver dudas y complementar la información.

Un punto clave de la entrevista fue la "abrumadora" votación realizada ayer dentro de la comisión, donde 13 de 17 congresistas votaron a favor de que el tema de la Ley MAPE se debata en la próxima legislatura. Esta votación, según Gonzáles, muestra un "consenso mayoritario en contra de un predictamen que promueve la ilegalidad". La congresista instó al presidente a "saber escuchar y leer el mensaje de la votación".

Para este jueves 19 de junio, se ha convocado una nueva sesión extraordinaria, con invitación a cuatro ministros de Estado (Energía y Minas, Economía, Cultura y Ambiente) para un tema informativo. Sin embargo, la vicepresidenta insiste en la necesidad de un debate más amplio y consensuado que evite una ley que atente contra el país y promueva una formalización minera.