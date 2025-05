Titular del Minem propone que el Ejecutivo sea "garante del diálogo" entre concesionarios y mineros informales

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jorge Montero, ministro de Energía y Minas, en diálogo con RPP, propuso que el Ejecutivo sea "garante del diálogo" entre concesionarios de zonas mineras y mineros informales, a fin de que estos últimos puedan acceder a un contrato de explotación que les permita formalizarse.

Como se sabe, Máximo Franco Becker, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin), en una entrevista con nuestro medio, del pasado 6 de mayo, indicó que la imposibilidad de los mineros informales para llegar a un contrato de explotación con los concesionarios era el principal obstáculo para que sus representados pudieran culminar su proceso de formalización.

"En el proceso de formalización nos han pedido unos requisitos que no se pueden cumplir, como es el contrato de explotación. Entonces, por esa razón, somos ahora informales [...]. El requisito que nos piden para formalizar es acreditar la titularidad del predio del terreno […], a través de un contrato de cesión o de explotación. Y ese contrato de explotación de cesión no lo podemos firmar hasta la fecha. Solamente se ha logrado firmar de común acuerdo el 1.5 % durante 12 años y se han gastado más de 900 millones de soles", indicaba Franco.

"Me preguntan, ¿por qué si cumplo con todo no soy formal? Porque no firmo ese contrato de explotación, eso no me quiere firmar el titular de la concesión. Yo cumplo pagando impuestos, cumplo con todo lo demás. Soy informal solamente por no tener ese contrato de explotación, y tampoco lo voy a tener nunca. ¿Por qué? Porque no me pongo de acuerdo en el tema comercial con el titular de la concesión. ¿Qué cosa quiere el concesionario? Quiere someterme a sus condiciones y en esas condiciones no voy a firmar un contrato de explotación. Ese es el gran tema", subrayó.

Al respecto, el titular del Ministerio de Energía y Minas indicó que el Gobierno podría "facilitar" ese diálogo entre ambas partes para llegar a un acuerdo, aunque sin intervenir directamente.

"¿Qué te parece si el Gobierno participa en ese diálogo como un garante del diálogo? No interviene directamente en el diálogo, porque es un diálogo entre privados, pero es un garante del diálogo, está presente y trata de facilitarlo", señaló en Enfoque de los Sábados.

En ese sentido, resaltó que en el mercado nacional, "más o menos, la regalía que se está estableciendo entre titulares de concesión y pequeños empresarios mineros es de 4.5 %" y que esta podría estar sujeta a negociación en los diálogos que el Ejecutivo facilitaría.

"Esa es la regalía, eso puede cambiar un poco, ya es un trato entre ellos, de repente un poco más, un poco menos, no lo sé. Pero yo propongo la intervención del Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, en estos diálogos, primero, como un garante del diálogo, es decir ‘señores, cuándo nos reunimos. Tal día, tal hora en tal lugar, perfecto, ahí estamos los tres’. Estando ya en ese diálogo, tratar -siguiendo un formato claramente establecido- de facilitar el diálogo y después lo reportamos", aseveró.

"Nosotros apostamos por el diálogo, apostamos de que, mientras no haya diálogo y hay conflicto, no hay plusvalía ni hay plusvalor ni hay rentabilidad. Entonces, nosotros apelamos a eso. Es decir, ¿queremos seguir en la confrontación, queremos seguir en la violencia, queremos seguir en la ocupación forzosa de una titularidad y en un supuesto de ilegalidad gravísimo? ¿Queremos estar así? ¿Tú quieres estar invadido y tú quieres estar perseguido? ¿Dónde está la plusvalía? ¿Dónde está la rentabilidad? No hay, lo que hay es un conflicto. Yo creo que lo van a entender, yo creo que el mensaje se puede entender", aseguró.

"Existen pequeños mineros que quieren trabajar y tienen que alcanzar eso"

No obstante, Montero Cornejo aseguró "que no se van a alterar las condiciones por las cuales funciona la minería peruana en sus tres estratos" y remarcó que "tenemos un régimen de concesiones que se debe respetar para la gran minería, para la mediana minería y también para la pequeña minería".

Asimismo, refirió que "existen concesiones que son sumamente grandes" donde "el titular trabaja en un sector bajo un instrumento de gestión ambiental y el resto de la concesión no está trabajada" y que, en contraparte, "tenemos pequeños empresarios de la minería y de la minería artesanal que están interesados en trabajar en esos otros lugares donde el titular no está trabajando".

"Bueno, con ellos tiene que haber un contrato de explotación [...], ese es el meollo del asunto. Tenemos concesiones muy grandes donde los titulares van activando instrumentos de gestión ambiental para hacer su operación, pero el resto de la concesión, digamos, la tienen, es suya, eso es legal, eso no está en revisión, pero no la están trabajando. Existen pequeños mineros que quieren trabajar y tienen que alcanzar eso. Es lo que esperamos, es lo que el Perú necesita", subrayó.

Por ello, reiteró que la propuesta de su sector "es que el Ejecutivo, a través del Minem, participe de esta negociación entre los titulares y los Reinfos vigentes que están trabajando en estas concesiones que no están activadas porque no tienen un IGAFOM (Instrumento de Gestión Ambiental de Formalización Minera). Debería haber una participación [del Gobierno]".

Sin embargo, consultado acerca de si el Estado desalojaría a los mineros informales de las zonas concesionadas en caso no se llegue a un acuerdo, el ministro prefirió no responder algo que, según dijo, "desborda" sus competencias.

"No quiero llegar todavía a lanzar algo que desborda mis competencias. Lo que tú estás diciendo ya tiene que ver con Justicia, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Defensa, con muchos ministerios. No puedo llegar hasta ahí", indicó.

"Pero sí te puedo decir que, en lo que compete y respecta al Ministerio de Energía y Minas, nosotros nos queremos comprometer en un diálogo, donde seamos los garantes de ese diálogo, donde ayudemos a flexibilizar ese diálogo, acercar a las partes para que salgan de la situación actual, concesión invadida y personas ilegales que intervienen en los territorios y/o Reinfos vigentes que no tienen solución y no podían acabarse de formalizar", puntualizó.