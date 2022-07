Restaurante con protocolos sanitarios contra la COVID-19. | Fuente: Andina

El pleno del Congreso aprobó por 90 votos a favor, 14 en contra y 9 abstenciones la propuesta de ley que plantea la reducción de 18 % a 8 % el pago por Impuesto General a las Ventas (IGV) de manera temporal a las micro y pequeñas empresas (mypes) de los rubros de restaurantes, hoteles, alojamientos turísticos, servicios de catering y concesionarios de alimentos, entre otros.



La titular de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Silvia Monteza Facho (AP), fue quien sustentó el nuevo texto sustitutorio del dictamen recaído en los proyectos de ley 714/2021 y 2148/2021.



El Parlamento indicó que la finalidad de la iniciativa es apoyar la reactivación económica de este segmento económico empresarial que ha sufrido el impacto de la pandemia de la COVID-19, y "viabilizar la supervivencia y evitar el cierre de estas actividades".



Monteza Facho dijo que la reducción del IGV a 8 % entrará en vigencia desde la publicación oficial de la norma hasta el 31 de diciembre del 2024.

"La actividad principal para los fines de la presente ley comprende a los sujetos de las actividades señaladas en el párrafo anterior cuyos ingresos por ventas o prestación de servicios de dichas actividades representan por lo menos, el 70 % de sus ingresos", dice el texto legal.

MEF rechaza el proyecto

Días atrás, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reiteró su rechazo a los proyectos de ley presentados por el Congreso, para la reducción temporal del IGV, de 18% al 8%, y la compensación automática del saldo del crédito fiscal del IGV acumulado para restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos.

En su cuenta oficial en la red social Twitter, la entidad ministerial precisó que dio una opinión desfavorable sobre esos proyectos, pues considera que una tasa reducida del IGV distorsiona y dificulta su aplicación, hace más complicado el sistema tributario (al generar tres regímenes adicionales) e incentiva el "enanismo" empresarial y la informalidad.

"La mayoría de empresas que son restaurantes y hoteles no son contribuyentes del IGV. Según estadísticas de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) en el 2021 existía 114 000 contribuyentes en esos rubros, pero más del 50% estaban registrados en el RUS, régimen que no está afecto y no paga IGV", refirió el MEF.

"Más de 100 000 restaurantes han quebrado desde el inicio de la pandemia"

José Luis Silva Martinot, presidente de la Unión de Gremios de Restaurantes del Perú, indicó hoy en RPP que, desde el inicio de la pandemia en 2020, más de 100 000 restaurantes a nivel nacional tuvieron que cerrar por quiebra y, por ello, más de un millón de trabajadores del sector perdieron su empleo.

"La situación de los restaurantes sigue siendo muy delicada, más aún cuando hay restaurantes que tienen que empezar a pagar el préstamo de Reactiva Perú. Tengamos en cuenta que el 98% de los restaurantes en el Perú son micro o pequeñas empresas", sostuvo.