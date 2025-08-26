Últimas Noticias
Coopac Aprocredi: SBS activa por primera vez el FSDC para proteger depósitos de hasta S/ 5,000

Aseguran ahorros de los socios de Coopac Aprocredi tras disolución
Aseguran ahorros de los socios de Coopac Aprocredi tras disolución | Fuente: Andina
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

La SBS inició el pago del Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo (FSDC) a socios de la Coopac Aprocredi, en disolución. La cobertura es hasta S/ 5,000 por depositante y se cobra en el Banco de la Nación.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha anunciado el inicio del pago de la cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo (FSDC) a los socios depositantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito APROCREDI LIMITADA (Coopac Aprocredi), la cual se encuentra en proceso de disolución.

La Coopac Aprocredi fue declarada en disolución por la Resolución SBS N.° 2842-2025, tras incurrir en la causal de inactividad, conforme a la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros (Ley N.°26702).

Los depósitos de los socios de Coopac Aprocredi están protegidos por el FSDC hasta por un monto máximo de S/ 5,000 por cada depositante. Con ello, se busca salvaguardar los ahorros de los socios ante la disolución de una cooperativa y fortalecer la confianza del público en el sistema cooperativo.

Desde que el FSDC entró en operación en febrero de 2025, esta es la primera vez que sus recursos se utilizan para responder por los depósitos de una cooperativa en disolución, una prueba de su funcionalidad y la protección que ofrece.

¿Cómo y dónde cobrar su depósito?

  • Fecha de inicio de pagos: Los pagos de los depósitos cubiertos por el FSDC se vienen realizando desde el viernes 22 de agosto.
  • Lugares de pago: Podrá realizar el cobro en las oficinas del Banco de la Nación a nivel nacional.
  • Cobertura potencial: Se estima que, potencialmente, se podría devolver el 100% de los depósitos del 97% del total de los depositantes de la cooperativa.

Tags
SBS Cooperativa de Ahorro y Crédito Banco de la Nación

