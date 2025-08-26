Coopac Aprocredi: SBS activa por primera vez el FSDC para proteger depósitos de hasta S/ 5,000

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha anunciado el inicio del pago de la cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo (FSDC) a los socios depositantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito APROCREDI LIMITADA (Coopac Aprocredi), la cual se encuentra en proceso de disolución.

La Coopac Aprocredi fue declarada en disolución por la Resolución SBS N.° 2842-2025, tras incurrir en la causal de inactividad, conforme a la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros (Ley N.°26702).

Los depósitos de los socios de Coopac Aprocredi están protegidos por el FSDC hasta por un monto máximo de S/ 5,000 por cada depositante. Con ello, se busca salvaguardar los ahorros de los socios ante la disolución de una cooperativa y fortalecer la confianza del público en el sistema cooperativo.

Desde que el FSDC entró en operación en febrero de 2025, esta es la primera vez que sus recursos se utilizan para responder por los depósitos de una cooperativa en disolución, una prueba de su funcionalidad y la protección que ofrece.

¿Cómo y dónde cobrar su depósito?

Fecha de inicio de pagos: Los pagos de los depósitos cubiertos por el FSDC se vienen realizando desde el viernes 22 de agosto .

Los pagos de los depósitos cubiertos por el FSDC se vienen realizando . Lugares de pago: Podrá realizar el cobro en las oficinas del Banco de la Nación a nivel nacional .

Podrá realizar el cobro en las . Cobertura potencial: Se estima que, potencialmente, se podría devolver el 100% de los depósitos del 97% del total de los depositantes de la cooperativa.