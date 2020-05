A fines de mayo se estima 400 mil puestos laborales perdidos, según Carlos Canales, pdte de Canatur | Fuente: RPP

El sector turismo es uno de los más golpeados en esta pandemia, debido al cierre de fronteras y la cuarentena, pero ¿hasta cuándo seguirá este escenario?

Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) estima que el Perú “no tendrá turistas extranjeros hasta julio del 2021 ni turistas nacionales hasta fines de este año”.

“El turismo es la actividad más golpeada. Hay stock para alimentos, zapatos, para el sector textil, pero no hay stock de pasajeros. Uno no puede movilizarse. La medida de reactivación para hoteles, transporte turístico y restaurantes no sirven porque no hay usuarios”, enfatizó en Ampliación de Noticias.

En ese sentido, agregó que hasta la fecha, el sector turismo ha perdido 200 mil puestos de trabajo. “Y a fines de mayo tendremos 400 mil puestos perdidos”, comentó.

Medidas

Canales sostuvo que presentó propuestas al Ministerio de Economía y Finanzas para que el sector turismo pueda sobrevivir.

“Tratamos de conservar empleos, hemos planteado un subsidio laboral. Hoy los negocios se reestructurarán y se quedarán con un pequeño equipo. Lo ideal es que ellos reciban un apoyo del Estado”.