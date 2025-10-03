¡A la baja! Dólar cierra en S/ 3.46, su nivel más bajo desde marzo del 2016: ¿Qué impulsa esta caída?

El billete verde mantiene su tendencia a la baja en nuestro país. De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCRP), el dólar cerró en S/ 3.46, un precio que no se registraba desde marzo del año 2016.

Asimismo, la plataforma cuantocuestaeldolar.pe también reporta que algunas casas de cambio online ofrecen la venta del billete verde desde S/ 3.47 en promedio.

¿A qué se debe la caída del precio del dólar?

Hoy el precio del dólar cerró en 3.464, lo que significa que bajó un poco respecto al cierre del jueves (3.476). Durante el día, el valor más alto que alcanzó fue 3.473 y el más bajo 3.462.

En el mercado cambiario se negociaron unos 288.5 millones de dólares, con un promedio de 3.4847. Además, vencieron unos 300 millones en “swaps cambiarios”, que son operaciones que el Banco Central usa para controlar el tipo de cambio. Estos fueron renovados por 6 meses más.

Como en EE.UU. no hay datos oficiales recientes, los inversionistas miran otros indicadores privados. Uno de ellos mostró que las empresas privadas perdieron 32.000 empleos, la mayor caída en más de dos años; así lo informó Jesus Flores Ríos, gerente comercial de Intermediación de Divisas en Renta4 SAB



