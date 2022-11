Hay un 36 % de personas interesadas en conseguir un crédito pues busca emprender o iniciar un negocio. | Fuente: Andina

Los créditos en Lima se incrementaron según estudio de Experian y Consulting, cuyos resultados revelaron que uno de cada cinco residentes pidió un crédito en los últimos seis meses y el 80 % de ellos consiguió una respuesta positiva.

Con una inflación por encima del 7 %, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el estudio también revela las razones por las cuales un ciudadano busca conseguir un crédito.

¿Quiénes piden préstamos?

Las necesidades económicas de las personas las llevan a pedir un crédito y poder suplir sus carencias; sin embargo, esta razón no es la más recurrente, pues emprendedores y pequeños comerciantes buscan un financiamiento para sus negocios.

Además, también hay un 36 % de personas interesadas en conseguir un crédito pues busca emprender o iniciar un negocio, este público se encuentra entre un rango etario de 36 a 45 años y pertenecen al sector socioeconómico C, D y E.

El 60 % huye de los créditos, ¡no quieren más deudas!

Si bien un crédito puede ser positivo, si se sabe manejar, el 60 % de limeños no quiere endeudarse por considerar una coyuntura económica difícil, y no tener la certeza de poder pagar las altas tasas de interés, cada vez más altas; además, aseguran no necesitarlo.

En tanto, las personas con un crédito activo (el 40 %), pertenecen a Lima Emergente (Lima norte, sur, y este). De ellos, el 33.5 % solicitó un préstamo a un banco o financiera y el 10.1 % a un familiar, amigo o prestamista.

Del grupo de personas con créditos activos por ahora tienen la confianza de cumplir sus compromisos en el plazo establecido con sus acreedores.