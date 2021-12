Entre los problemas más frecuentes reportados están el hecho de que sus productos o servicios comprados no llegaron, la falta de reembolso por productos que no recibieron y productos defectuosos | Fuente: Andina

La Navidad es una temporada de gran demanda de productos y servicios, con lo cual es usual que puedan generarse reclamos de los consumidores.

Solo durante las fiestas navideñas del 2020, el Indecopi recibió 9,233 reportes y consultas especialmente en los sectores de Comercio e Industria, Financiero y Seguros.

Ante esto, ¿cuáles fueron las empresas por las que se generaron la mayoría de reclamos y consultas?

En primer lugar se encuentra Saga Falabella, tienda retail por la cual se generaron 772 consultas y reportes.

Le sigue el banco BBVA, con 542 reportes; el Banco de Crédito del Perú (BCP); con 397; América Móvil (Claro), con 351; y Latam Airlines, con 228.

Entre los problemas más frecuentes reportados están el hecho de que sus productos o servicios comprados no llegaron, la falta de reembolso por productos que no recibieron, productos defectuosos, operaciones bancarias o financieras no reconocidas, y cobros indebidos.

En los casos de los bancos, se generaron mayores reclamos por falta de claridad de las condiciones de venta de productos financieros como, por ejemplo, cobros de membresías, intereses, comisiones no anticipadas, entre otras.

Para evitar estas molestias, el Indecopi recomienda lo siguiente a los compradores:

Conservar comprobante de pago para que ante cualquier incumplimiento se pueda ejercer el reclamo ante los proveedores.

Cuidar sus tarjetas de crédito y débito. No entregarlas ni compartir clave con terceros.

Tener a la mano los canales de comunicación oficiales de sus proveedores.

Verificar que el producto entregado corresponda efectivamente al publicitado.

Verificar las condiciones de reembolso y devolución.

Antes de contratar un producto financiero, verificar las condiciones del contrato.