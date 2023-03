En los últimos 22 años las exportaciones agrarias han crecido 12.5%, indica el Midagri. | Fuente: Andina

En el 2022 el Perú alcanzó un récord en exportaciones agrarias de US$ 10,421 millones, según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

El Midagri indica que el sector agrícola representa el 16% del total de lo que fue exportado en el 2022, siendo la mayor contribución por sector, pero ¿cuáles son los principales productos que envíamos al mundo?

Los productos agrícolas más importantes del país son el arandano, las uvas, el cafe, la palta y los esparragos, que representan alrededor del 50% de lo que las agroexportaciones.

Actualmente el Perú es considerado el primer exportador mundial de arandano, uva y quinua, mientras que ocupa el segundo lugar en el abastecimiento global del esparrago, la palta y la alcachofa.

El caso de los arandanos, se observa que el año pasado los envíos aumentaron en 13.4%; mientras que en uvas, la exportación fue 13.7% mayor; y en café, los envíos llegaron a ser 61.4% más altos.



Mercados

Estos productos que se envían al exterior llegan a más de 130 mercados, siendo Estados Unidos, Países Bajos y España los principales.

Solo el año pasado se mandaron alrededor de US$ 3,372 millones a Estados Unidos en agroexportaciones.

Además, actualmente el Perú tiene 22 acuerdos de libre comercio vigentes. Estos acuerdos comerciales cubren el 87% de las agroexportaciones totales.

Pese a esto, el especialista del Midagri, César Romero señala que es necesario diversificar los mercados de exportaciones "en especial mirar hacia la región asiática, donde se cotizan más altos los productos agrícolas".

Además, indica que si no existen restricciones y no se dan mayores impactos climatológicos, se estima que las exportaciones agrarias del Perú podrían alcanzar un valor de US$ 12 mil millones en el 2025.

Cabe precisar que la estimación del Midagri es que para este año las agroexportaciones podrían superar los US$ 11 mil millones.

Por su parte, el especialista de comercio exterior del Mincetur, Adder Ayllon, indica que este 2023 en un escenario optimista la agroexportación crecerá un 5% "si aprovechamos las ventanas de exportación, sabiendo que el factor climático también afectará a otros países".