Denisse Miralles juró como ministra de Economía y Finanzas en el Gobierno de José Jerí [PERFIL]

El Presidente de la República, José Jerí, tomó juramento a Denisse Azucena Miralles Miralles como ministra de Economía y Finanzas (MEF). La juramentación se realizó en Palacio de Gobierno.

Denisse Miralles se desempañaba como Directora de la Dirección de Inversiones Descentralizadas en la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión).

Previo a este cargo, fue viceministra de Economía durante la gestión de José Salardi en la cartera. Antes de ello, Miralles fue consultora de la Dirección de Política de Descentralización Fiscal y de Política de Ingresos Públicos en el Ministerio de Economía y Finanzas, entre 2010 y 2013.

Perfil profesional de Denisse Miralles

Denisse Miralles es economista egresada de la Universidad Nacional de Ingeniería. Posee una Maestría en Políticas Públicas y Tributación por la Universidad Nacional de Yokohama, Japón, y ha realizado estudios en infraestructura en la Harvard Kennedy School, Estados Unidos. Cuenta con más de 22 años de experiencia en el sector público, especializada en política tributaria, descentralización fiscal e inversiones público-privadas. A lo largo de su carrera, ha desempeñado diversos cargos como jefa, especialista, subdirectora, directora y consultora. Desde 2014 ejerce como directora de la Dirección de Inversiones Descentralizadas en ProInversión, donde se encarga de promover y brindar asistencia técnica para el desarrollo de proyectos de inversión público-privada a nivel regional y local. En 2010 trabajó en el Ministerio de Economía y Finanzas como consultora en Políticas de Ingresos Públicos, y en 2013 asumió la consultoría de la Dirección de Política de Descentralización Fiscal. Además, fue jefa del Departamento de Estudios Económicos de la Gerencia de Planeamiento del Servicio de Administración Tributaria (SAT).



