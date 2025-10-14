José Jerí ya tiene a su gabinete: estos son los nuevos ministros

El gabinete es denominado como el de "transición y reconciliación". La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) recae en Ernesto Álvarez.
El mandatario José Jerí tomó juramento este martes a todos los miembros de su gabinete ministerial en Palacio de Gobierno. El jefe del Estado decidió que el presidente del Consejo de Ministros sea Ernesto Álvarez, extitular del Tribunal Constitucional.
Jerí nombró a su gabinete como de "transición y reconciliación". A cinco días de haber asumido como presidente, finalmente presentó a los encargados de liderar los 19 ministerios tras la salida del gabinete anterior a raíz de la vacancia de Dina Boluarte.
La cartera del Interior recae en Vicente Tiburcio, quien se encargará de diseñar el plan para la lucha contra la inseguridad ciudadana. El MEF será dirigido por Denisse Miralles y el general en retiro Cesar Díaz Peche liderará el Ministerio de Defensa.
Entre las novedades también está Walter Martinez Laura, quien será el ministro de Justicia y Luis Quiroz, el nuevo titular del Minsa. Para el Ministerio de la Mujer fue designada Sandra Gutiérrez Cuba, militante de Somos Perú.
Los nuevos ministros
- Ernesto Álvarez Miranda, Presidente del Consejo de Ministros
- Hugo de Zela Martínez, Ministro de Relaciones Exteriores
- Cesar Díaz Peche, Ministro de Defensa
- Denisse Miralles Miralles, Ministra de Economía y Finanzas
- Vicente Tiburcio Orbezo, Ministro del Interior
- Walter Martinez Laura, Ministro de Justicia
- Jorge Figueroa Guzmán, Ministro de Educación
- Luis Quiroz Aviles, Ministro de Salud
- Vladimir Cuno Salcedo, Ministro de Desarrollo Agrario y Riego
- Oscar Fernández Cáceres, Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
- César Quispe Lujan, Ministro de la Producción
- Teresa Mera Gómez, Ministra de Comercio Exterior y Turismo
- Luis Enrique Bravo de la Cruz, Ministro de Energía y Minas
- Aldo Pietro Barrera, Ministro de Transportes y Comunicaciones
- Wilder Sifuentes Quilcate, Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
- Sandra Gutierrez Cuba, Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
- Miguel Espichan Mariñas, Ministerio del Ambiente
- Alfredo Luna Briceño, Ministro de Cultura
- Leslie Shica Seguil, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social