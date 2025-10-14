José Jerí ya tiene a su gabinete: estos son los nuevos ministros

El gabinete es denominado como el de "transición y reconciliación". La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) recae en Ernesto Álvarez.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El mandatario José Jerí tomó juramento este martes a todos los miembros de su gabinete ministerial en Palacio de Gobierno. El jefe del Estado decidió que el presidente del Consejo de Ministros sea Ernesto Álvarez, extitular del Tribunal Constitucional.

Jerí nombró a su gabinete como de "transición y reconciliación". A cinco días de haber asumido como presidente, finalmente presentó a los encargados de liderar los 19 ministerios tras la salida del gabinete anterior a raíz de la vacancia de Dina Boluarte.

La cartera del Interior recae en Vicente Tiburcio, quien se encargará de diseñar el plan para la lucha contra la inseguridad ciudadana. El MEF será dirigido por Denisse Miralles y el general en retiro Cesar Díaz Peche liderará el Ministerio de Defensa.

Entre las novedades también está Walter Martinez Laura, quien será el ministro de Justicia y Luis Quiroz, el nuevo titular del Minsa. Para el Ministerio de la Mujer fue designada Sandra Gutiérrez Cuba, militante de Somos Perú.

Los nuevos ministros

Ernesto Álvarez Miranda, Presidente del Consejo de Ministros

Hugo de Zela Martínez, Ministro de Relaciones Exteriores

Cesar Díaz Peche, Ministro de Defensa

Denisse Miralles Miralles, Ministra de Economía y Finanzas

Vicente Tiburcio Orbezo, Ministro del Interior

Walter Martinez Laura, Ministro de Justicia

Jorge Figueroa Guzmán, Ministro de Educación

Luis Quiroz Aviles, Ministro de Salud

Vladimir Cuno Salcedo, Ministro de Desarrollo Agrario y Riego

Oscar Fernández Cáceres, Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

César Quispe Lujan, Ministro de la Producción

Teresa Mera Gómez, Ministra de Comercio Exterior y Turismo

Luis Enrique Bravo de la Cruz, Ministro de Energía y Minas

Aldo Pietro Barrera, Ministro de Transportes y Comunicaciones

Wilder Sifuentes Quilcate, Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Sandra Gutierrez Cuba, Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Miguel Espichan Mariñas, Ministerio del Ambiente

Alfredo Luna Briceño, Ministro de Cultura

Leslie Shica Seguil, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social