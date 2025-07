Diana González sobre Ley MAPE: "Se tenía que rechazar un dictamen nocivo para la institucionalidad del país"

La parlamentaria Diana Gonzales saludó que el predictamen de la Ley MAPE no se aprobara gracias a la decisión de 12 legisladores. En ese sentido, recalcó que este documento, tal como está redactado, es nocivo para el país.

"Se tenía que rechazar un dictamen nocivo para la institucionalidad del país en lo que corresponde al sector de energía y minas. Lo cierto es que el presidente de la comisión no ha dejado de convocar a sesiones extraordinarias una vez finalizada la legislatura. Hoy, en su intento más desesperado, improvisado, someter este texto con cargo a redacción, es decir, ni siquiera teníamos la certeza del texto que realmente íbamos a votar", afirmó en el programa 'Prueba de Fuego' de RPP.

Diana Gonzales, quien es vicepresidenta en la comisión de Energía y Minas, advirtió que el titular de este grupo de trabajo, al tener la facultad de llamar a sesiones extraordinarias, podría volver a debatir el tema este jueves o viernes nuevamente. "No me llamaría la atención que este texto tenga cambios", expresó. Además, dijo esperar que el Gobierno jamás retroceda con la decisión de excluir a los 50 mil mineros que no llegaron a formalizarse pese a los años.

"Estos mineros no han tenido la más mínima voluntad de formalizarse en todos estos años, no dudo que no quieran hacerlo en estos seis meses, lamento mucho la posición del presidente de la comisión, que en su acto más desesperado somete a debate un texto totalmente perjudicial para el país", añadió.

Se debe debatir bajo términos técnicos

La congresista enfatizó que la Ley MAPE se tiene que legislar técnicamente "y no en base a los cálculos políticos", además consideró como "demasiado populista" que algunos parlamentarios quieran impulsar interpelaciones al ministro de Energía y Minas, Jorge Montero.

"Vi muchos congresistas valientes en la avenida Abancay, pero no en la comisión de Energía y Minas", puntualizó.