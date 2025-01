Las promesas de Dina Boluarte en Davos 2025: ¿El Perú que mostraron las autoridades es real? [INFORME]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú estuvo presente en el Foro Económico Mundial (FEM) organizado en Davos, Siuza. La presidenta, Dina Boluarte; el ministro de Economía y Finanzas, José Arista; el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero; y el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde; fueron los ponentes elegidos para exponer el estado de la economía del país y las proyecciones en los próximos años.

La ponencia de Dina Boluarte

Davos reunió a importantes líderes políticos que informaron el estado en el que se encuentran sus países con las acciones que han ido realizando durante su tiempo de mandato.

Dina Boluarte tuvo la oportunidad de exponer y afirmó que "el Perú ahora es un país que ha recuperado su tranquilidad política, económica y social", lo que hace un lugar confiable para los inversores: "Creo que (el Perú) es un país en el cual se debe confiar no solo para la inversión nacional sino para la internacional, que es la que más nos interesa".

Frente a ello, Juan Carlos Odar, exasesor del Ministerio de Economía y Finanzas, opinó que "es poco probable que en alguien llegue a decirle a un grupo de inversionistas informados una situación que sea contraria a todo lo que ellos han podido observar o analizar y les cambie la perspectiva".

Otra de las afirmaciones de Dina Boluarte fue que el Perú "ha sido muy responsable en el manejo de su economía. No se ha extralimitado en generar mayores endeudamientos internacionales ni generar internamente el gasto público", cuando el Banco Central de Reserva estimaba un gasto público de 3.6 % del PBI en el 2024 y el Consejo Fiscal lo consideraba un gasto público desbordado.

En este caso, Odar opina que "claramente, ha habido un exceso. Se ha roto en la el límite en el crecimiento del gasto público, sobre todo por el lado de la inversión pública y además, el déficit fiscal ha saltado, es el más alto, quitando el periodo de pandemia, en 30 años".

En este marco, las autoridades que estuvieron presentes en Davos 2025 se han informado de la situación de cada país, por lo que "van a estar atentos a los riesgos que implica el deterioro de la función fiscal, en términos de grado de inversión, de volatilidad cambiaria, subida de taza, etc.

¿Qué percepción genera la presidenta? El analista internacional Ramiro Escobar comenta que las expresiones de Dina Boluarte revelan una "imprudencia y una falta de coordinación. Una jefa de Estado debe hablar con relación a la realidad".

El trabajo del BCR "es destacable"

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, también estuvo presente en el FEM de Suiza, y expuso que para este 2025, el Perú cerraría con una inflación de 2 %.

"Sin duda, el Banco Central ha hecho una gran labor. La inflación está alineada con la meta desde hace varios meses. Eso es absolutamente destacable en un contexto como el actual, en donde en el mundo todavía la inflación no ha terminado de corregir", sostiene Juan Carlos Odar.

En cuanto al precio de los commodities, coincide con Velarde y menciona que "si hay varios riesgos, sobre todo con el tema del petróleo. Trump ha hablado de la necesidad de que acabe el conflicto en Ucrania, eso puede tener un efecto favorable sobre el mercado de petróleo y también está hablando con Arabia Saudita para influir en los niveles de producción, entonces esto básicamente es una exposición a la volatilidad de precio de commodities".

¿Estos factores atraen inversión?, como lo menciona José Arista

El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, también estuvo presente en Davos 2025 y señaló que hay "compromiso de los inversionistas de visitar el país y evaluar las posibilidades de inversión de largo plazo".

Para el internacionalista Ramiro Escobar, podría decirse que hay estabilidad económica, pero es evidente que no hay estabilidad social (por las diferentes formas de criminalidad), ni estabilidad política (por los conflictos presentes entre los poderes del Estado); con ello, no se puede atraer inversiones.

"No se puede tener estabilidad económica, si no tienes estabilidad social y estabilidad política. Una sola no te puede parar la mesa. Esa cuota de incertidumbre hay que asumirla y no lanzar afirmaciones tan arriesgadas como decir que hay estabilidad", finalizó.

La participación de nuestras autoridades en el Foro Económico Mundial en Davos 2025 evidenció un esfuerzo por proyectar una imagen de estabilidad y oportunidades para la inversión privada en el país. Sin embargo, las declaraciones optimistas de la presidenta Dina Boluarte y otros representantes, contrastan con los análisis de expertos, quienes advierten sobre desafíos fiscales, sociales y políticos que no pueden ser ignorados.

Los expertos concluyen en que es importante consolidar la confianza de los inversionistas internacionales, pero requiere mayor coherencia entre el discurso oficial y la realidad del país.