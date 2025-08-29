¡Con rebaja! RENIEC lanza el DNI Electrónico 3.0: Conoce cuál es su costo y sus principales diferencias

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha marcado un hito en la identificación de los peruanos con la presentación y, más recientemente, la masificación del DNI electrónico 3.0.

Este documento, catalogado como el más seguro y moderno de Latinoamérica, no solo promete avances tecnológicos y de seguridad, sino que también experimenta cambios significativos en su estrategia de precios para fomentar su adopción.

¿Cuál es el precio del DNI Electrónico 3.0?

Reniec ha anunciado que desde el 29 de agosto de 2025, el DNI electrónico 3.0 será el único documento de identidad emitido para mayores y menores de edad. Como parte de esta campaña nacional de masificación, aprobada por Resolución Jefatural 144-2025, el costo del DNI electrónico 3.0 se ha equiparado al de los DNI convencionales hasta el 31 de diciembre de 2025:

S/ 30.00 para mayores de 17 años .

. S/ 16.00 para menores de edad.

Esto significa que Reniec ha dejado de emitir el DNI azul de adulto (después de 28 años) y el DNI amarillo de menor de edad (después de 23 años) para dar paso exclusivamente al DNIe 3.0. Es importante destacar que si un ciudadano pagó por cualquier trámite de DNI azul o amarillo antes del 27 de agosto de 2025, ese abono será válido para obtener el primer DNI electrónico 3.0 sin costo adicional.

Es importante precisar que este precio es menor que el de la versión anterior, ya que cuando el DNI electrónico 3.0 fue lanzado por Reniec el 15 de abril de 2025, su costo inicial fue de S/ 41, el mismo precio que se venía pagando por la versión vigente del DNI electrónico.

Esta tarifa estándar de S/ 41.00 también aplica para aquellos que ya poseen un DNI electrónico y necesitan renovarlo en línea (código de tributo 00525).

Comparativa de costos: DNIe vs. DNI Azul

Para poner en perspectiva el costo del DNIe 3.0, es fundamental compararlo con otras opciones:

DNI Electrónico (versiones previas y 3.0): El precio estándar para el DNI electrónico, incluyendo la nueva versión 3.0, es de S/ 41 . Si ya posees un DNI electrónico y necesitas renovarlo en línea, el costo también es de S/ 41.00 (código de tributo 00525).

El precio estándar para el DNI electrónico, incluyendo la nueva versión 3.0, es de S/ . Si ya posees un DNI electrónico y necesitas renovarlo en línea, el costo también es de S/ 41.00 (código de tributo 00525). DNI Convencional (DNI Azul): El costo regular del DNI convencional, o DNI azul, es de S/ 30 (código de tributo 02121).

Es relevante mencionar que Reniec ha realizado esfuerzos para masificar el uso del DNI electrónico. En septiembre de 2023, la entidad lanzó una tercera campaña especial que permitió a 100,000 ciudadanos tramitar por primera vez su DNI electrónico al mismo costo del DNI azul, es decir, S/ 30.

Esta iniciativa, parte de la campaña ‘DNIe, el aliado para proteger tu identidad’, estuvo dirigida a quienes poseían un DNI convencional y buscaban migrar al electrónico. Sin embargo, esta campaña específica fue anunciada y vigente en 2023, antes del lanzamiento del DNIe 3.0 en abril de 2025, y aplicaba para trámites presenciales de la versión del DNIe entonces vigente.