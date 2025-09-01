DNI electrónico 3.0 tendrá un costo promocional hasta fin de año, anuncia Reniec

El vocero del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Jorge Puch, señaló que el trámite para obtener este nuevo documento tendrá un precio especial. Asimismo, respondió si es que este trámite será obligatorio.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jorge Puch, vocero del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) indicó este lunes que el DNI electrónico 3.0 estará en promoción en su costo hasta fin de año.

En declaraciones a Encendidos de RPP, el funcionario sostuvo que este nuevo documento mantendrá los mismos costos del DNI convencional hasta el 31 de diciembre, es decir, 16 soles para los menores que lo adquieran, mientras que los mayores de 17 años tendrán que pagar 30 soles.

“Estamos en una campaña desde el 28 de agosto hasta el 31 de diciembre manteniendo los mismos costos del DNI convencional. Por primera vez aquellas personas que van a migrar de estos documentos de identidad, tanto azul como amarillo, el costo para el mayor de edad es de 30 soles para tramitar el DNI electrónico en esta versión 3.0 y en el caso de menores también se mantiene el mismo costo de 16 soles”, dijo.

No es obligatorio

El vocero de Reniec indicó que este documento cuenta con más elementos de seguridad en relación con las versiones anteriores. Precisó que tiene 64 llaves de seguridad, de las cuales 42 están en el chip criptográfico, la cual contiene información del ciudadano como huellas, firma y su fotografía, entre otros.

Puch sostuvo también que la actualización a este documento no es obligatoria y que quienes tengan sus DNI previos puede seguirlos utilizando hasta que cumplan su tiempo de vigencia.

“No es obligatorio hacer el cambio de este DNI si es que todavía se encuentra vigente. Aquellos ciudadanos que tienen en los casos de los menores de edad, este DNI amarillo, tiene plena vigencia. Sin embargo, en el caso de los menores si tuvieran que renovar el documento de identidad o se les extravió o se les deterioró, Reniec le va a entregar ya el DNI electrónico en la versión 3.0”.