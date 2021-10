El tipo de cambio mantiene su tendencia a la baja por cuarta sesión | Fuente: Internet

El dólar opera por debajo de los S/4.10 y sigue su tendencia a la baja llegando a niveles que no se veían desde el pasado 30 de julio, según el reporte del Banco Central de Reserva (BCR).

Es más, el tipo de cambio en el Perú inició la sesión cambiaria de hoy, miércoles 13 de octubre, con una nueva cuarta caída consecutiva.

A las 09:00 a.m. el precio del dólar cayó a S/ 3.99 en el mercado interbancario, lo que significa una caída de 1.20% si se compara con lo registrado ayer.

Para el economista Jorge González Izquierdo, hay una razón que explica por qué la moneda nacional se ha fortalecido frente al dólar y se debe a las señales de certidumbre que ha dado el presidente Pedro Castillo.

“La disminución de la incertidumbre política, económica e institucional que se registró a partir del cambio del Gabinete, y por qué meto lo de institucional, porque a la institución que se llama Banco Central de Reserva (BCR) ya le ratificaron la presidencia, me refiero a Julio Velarde, y además nombraron 3 directores esto ha provocado que los inversionistas hayan recobrado la tranquilidad y la calma”, señala el economista.

Para Patricia Lengua, investigadora de la Facultad de Economía de la UPC, es difícil saber lo que sucederá con el tipo de cambio en los próximos días.

“Esta caída que se ha observado estos días probablemente se pueda seguir observando en lo que resta de la semana. Es el efecto del mensaje de moderación que se ha dado con el cambio de gabinete de ministros. Sin embargo, si uno ve la foto completa, no todos los mensajes son claros. Sigue persistiendo el riesgo de que las reglas del juego dentro de la economía pudieran cambiar. No queda claro el tema de persistir con la idea de la Asamblea Constituyente. Se ha dicho que en el corto plazo no es prioridad, pero luego, ¿qué pasaría?, no dan mensajes muy claros. Probablemente, mientras el nuevo gabinete, en estos días, no haga nada disruptivo la tendencia se podría ver a la baja, pero, no se sabe porque podría haber otras confrontaciones cuando se pida la confianza en el Congreso. El mensaje no es del todo claro. Esas son mis perspectivas por lo menos en el corto plazo”, explica la especialista.

¿Qué hacer con mis ahorros?

Ante esta caída del dólar, ¿qué hacer con nuestras finanzas personales para cuidar la billetera? Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacifico Business School recomendó cambiar las deudas que se tengan en dólares a soles.

“Si esto no es posible y mantengo, por ejemplo, mi deuda hipotecaria en dólares, se recomienda comprar dólares necesarios para pagar la cuota de octubre, noviembre y si es posible diciembre, para pagar. Otra alternativa es diversificar, es decir, cambiar mis ahorros a dólares”, señaló.

El Banco Central de Reserva tuvo un rol importante en las últimas semanas frente al alza del dólar, pues el billete verde llegó a picos de S/4.13 y el instituto emisor salió a vender US$489 millones, la cifra más alta registrada en ocho años. Todo eso para contener la volatilidad, es decir que haya una subida brusca que afecte los bolsillos de los peruanos.

Cabe resaltar que mientras el dólar sigue su camino en bajada en el Perú, a nivel global el billete verde experimenta un alza, a raíz del caso Evergrande, la inmobiliaria china que pasa por una situación económica complicada.