El efecto Trump: Dólar potencia su valor, pero cae el precio del cobre

Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos y a partir de ello, el precio del dólar y del cobre tuvieron una variación en el mercado internacional. ¿A qué se debe? Juan Carlos Ladines, Docente de la Universidad del Pacífico, se presentó en Ampliación de Noticias por RPP para explicar a qué se debe.

El especialista resalta que las propuestas de Donald Trump tienen el objetivo de impulsar la industria norteamericana, por lo que "relajará" la regulación de industrias de tecnología. Con ello, "el dinamismo industrial tendrá ciertos incentivos para invertir más".

El precio del cobre cae en mercados internacionales

En el caso del cobre, se debe tener presente de que Donald Trump tenía una fijación de iniciar "una guerra comercial con China. Él plantea que se aplique un arancel de casi el 60 % sobre cualquier producto chino y eso nos impacta a nosotros si lo vemos desde el punto de vista de la cadena de valor, porque nuestro cobre va hacia China, donde se transforma en bienes tecnológicos, finales, y son exportados a Estados Unidos.".

Debido a este proceso, es decir, ante un incremento en los aranceles, "hay desincentivo a dónde se van a colocar esos productos y hay temores en el impacto del precio del cobre".

Precio del dólar se mantiene sólido

Juan Carlos Ladines explica que hubo un impacto en el precio del dólar, porque "si las políticas buscaban detener las importaciones a los Estados Unidos, un dólar más fortalecido desacelera esas expectativas. También vamos a decir es un impacto que se trasmite a través de la moneda".

En paralelo, este precedente también tiene un impacto en el sol peruano, ya que nos quita competitividad e implementa en la canasta de exportaciones.

"Nuestro sol peruano estaba devaluado con respecto al dólar. Ahora será menos devaluado por efectos en Estados Unidos. Eso puede tener un impacto en otros productos como la canasta de exportaciones a Estados Unidos".

El experto remarca que, para el 2023, casi $ 2,000 millones eran productos de agroexportación de un total de $ 9,000 millones que le vendíamos, por eso hablábamos de un 20 %.

"Nosotros representamos el 0.2 % del total de lo que compra Estados Unidos. En términos relativos, no somos importantes, pero llegamos a los mercados nichos en los que somos competitivos", menciona.

Por ello, se debe analizar si ese será un tema de interés para Estados Unidos, es decir, si es una industria en la que se sientan amenazados y, a través de sus instituciones, busquen la manera de establecer algún tipo de restricción.

"Hay que tener presente que en su primer periodo, no hubo una revaluación del TLC peruano con Estados Unidos, como sí lo hubo en el caso de México. La evidencia del primer periodo, es que el Perú, en ese aspecto, no es un interés per se de colocarle aranceles en las exportaciones peruanas".