Donald Trump y el panorama que ha planteado para la relación entre Estados Unidos y México

Durante toda la campaña electoral, Donald Trump ha mantenido una postura firme y, en muchos casos, polémica hacia México, especialmente en temas de inmigración, comercio y seguridad. Esta actitud no es nueva, ya que comenzó durante su primer mandato, cuando implementó medidas más estrictas con los mexicanos y adoptó una política exterior más rigurosa hacia los países vecinos.

Incluso, en el cierre de su campaña se refirió a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum. En su discurso, fue claro en decir que las normas migratorias serán más fuertes si es que dañan la seguridad de Estados Unidos. Indicó que el primer día "le informará que si no para la llegada de criminales y drogas al país” impondrá aranceles del 25 % a todas las importaciones mexicanas. "Y si eso no funciona lo subo a un 50 % y si tampoco funciona a un 75%", dijo.

Crédito del video: Youtube | @El Heraldo de México

La respuesta e Sheinbaum

Recientemente, la mandataria prefirió no saludar la virtual reelección de Donald Trump. Sin embargo, sí aseguró que no había de qué temer, ya que las relaciones se mantendrán sólidas. “A todas nuestras paisanas y paisanos, a las y los empresarios: no hay motivo alguno de preocupación, México siempre sale adelante. Somos un país libre, independiente, soberano y va a haber buena relación con Estados Unidos. Estoy convencida de ella”, sostuvo.

¿Cómo afectaría la elección de Trump a México?

Básicamente con temas de inmigración. Uno de los proyectos de ley es ser más drástico con los permisos, ya que su objetivo es que Estados Unidos sea un país seguro.

Durante la campaña también sostuvo que revisaría o modificaría el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá). Su objetivo es preservar y proteger áreas como la producción de autos, el comercio agrícola y la protección de los derechos laborales.

Es importante resaltar que la política de Trump podría generar tensiones en áreas donde México y Estados Unidos no coinciden, especialmente en temas de medio ambiente y derechos humanos. Esto también podría tener repercusiones en áreas como el comercio agrícola y culturales.