Las acciones estadounidenses cayeron nuevamente el lunes, en medio de preocupaciones sobre una desaceleración del crecimiento económico, la paralización de las operaciones del gobierno y reportes de que Trump ha discutido despedir al presidente de la Fed, Jerome Powell.

Wall Street ha caído con fuerza en las últimas semanas ante los temores de la debilidad de la economía, con el índice S&P 500 en camino a registrar su mayor declive porcentual en diciembre desde la Gran Depresión.

Trump contra la FED

A través de un tuit que no hizo nada por aliviar las preocupaciones sobre la preciada independencia de la Fed, Trump culpó firmemente al banco central por los problemas que vive la mayor economía del mundo.

“El único problema que tiene nuestra economía es la Fed. Ellos no tienen sensibilidad para el mercado”, escribió Trump en Twitter. “La Fed es como un golfista poderoso que no puede anotar porque no tiene delicadeza -no puede con los golpes suaves!”, agregó.

Trump ha criticado con frecuencia las alzas de tasas por parte de la Fed de este año.

Tiemblan mercados

Los reguladores financieros dijeron el lunes al Departamento del Tesoro que no estaban viendo nada fuera de lo común en los mercados financieros durante la reciente liquidación, según una fuente familiarizada con el asunto.

En una llamada realizada el lunes por la mañana, los reguladores también discutieron cómo continuarán las operaciones críticas durante el cierre parcial del gobierno. La convocatoria incluyó a funcionarios del Departamento del Tesoro, de la Reserva Federal, de la Comisión de Valores y otros reguladores bancarios y de mercado, según la fuente de la agencia Reuters.

Los mercados también están preocupados por la paralización parcial del gobierno que comenzó el sábado tras un punto muerto en el Congreso sobre la exigencia de Trump de más fondos para un muro en la frontera con México

La renuncia el jueves del secretario de Defensa Jim Mattis tras la sorpresiva decisión de Trump de retirar las tropas estadounidenses de Siria también puso nerviosos a los inversionistas.