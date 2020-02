Esta no es la única propiedad que Bezos, pues según The Wall Street Journal, una de sus empresas compró una parcela por US$ 90 millones. | Fuente: Reuters

El presidente de Amazon, Jeff Bezos, compró la mansión más costosa de la historia por un monto de US$165 millones. La vivienda está ubicada en Beverly Hills (Estados Unidos).

La residencia, que fue de uno de los fundadores de Warner Bros, fue diseñada en 1930 y se extiende por unos 13 mil metros cuadrados.

Entre los lujos que posee la mansión están una piscina, pista de tenis y campo de golf. En 1990 esta misma residencia había sido adquirida por unos US$ 47,5 millones.

Pero esta no es la única propiedad que Bezos, con una fortuna que asciende los US$110 mil millones, ha comprado en estos días. De acuerdo con The Wall Street Journal, una de las empresas de Bezos compró una parcela por US$ 90 millones.

El récord anterior de la propiedad más cara lo tenía Lachlan Murdoch, presidente de Fox, tras comprar una mansión de Bel Air por US$150 millones.