La incertidumbre es la peor enemiga de la economía, pues detiene las inversiones y otras acciones | Fuente: RPP

Calma y paciencia

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) precisó que hasta la fecha no hay resultado final del proceso electoral, por lo que invocan "a todo el pueblo peruano a guardar la calma y mantener la paciencia necesaria que demanda el momento actual en el que vivimos. Confiamos en que las autoridades pertinentes respetarán el voto ciudadano y resolverán las observaciones que existen actualmente en proceso, hasta que sea declarado de forma oficial y transparente el ganador de las elecciones"



Las idas y vueltas en el plano electoral continúan. Por su lado, la ONPE ya ha procesado el 100% de las actas, colocando a Pedro Castillo con 50.19%, mientras Keiko fujimori tiene el 49.80%.

Sin embargo, a raíz de las últimas acusaciones y mientras no se defina al ganador de los resultados finales de las elecciones presidenciales entre Pedro castillo y Keiko Fujimori, no se podrán tomar decisiones en materia económica y en las inversiones, lo que detendrá la creación de más puestos de trabajo.

Es justamente esta incertidumbre la peor enemiga del desarrollo económico de un país, señala Carolina Trivelli, economista y asesora de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para América Latina y el Caribe (FAO)

"Cuando no sabemos lo que va a pasar postergamos decisiones hasta tener certezas y eso se aplica para una familia que decide postergar una compra, para un emprendedor que quiere iniciar un negocio o una gran inversión que esperará tener más certeza para saber el entorno económico en el que se va a mover, por el hecho que no sabemos cuál será el resultado final", señala la economista.

Para el exministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne este ambiente causa que las empresas, ya sean grandes y pequeñas, no quieran tomar decisiones significativas hasta tener un panorama más claro.

"Tenemos un indicador de riesgo político, y ese indicador sube y baja, pero sí ha llegado a puntos más altos lo cual significa que en los mercados, el estrés es muy importante. Vamos a tener una especie de sube y baja, vamos a estar con el dólar ganando espacio y otros días el sol. Calculo que estaremos en un rango de 4 y 3.70", estimó el extitular de la cartera del MEF.

Comportamientos

En este contexto, no se puede negar que el sector privado ya está reaccionando, explica Silvana Huanqui, profesora de la escuela de gestión pública de la Universidad del Pacifico. Muestra de ello es la subida del dólar que ha llegado a niveles históricos bordeando los S/4.

"Lo que hemos visto es que durante los primeros días de la semana la Bolsa de Valores se vino abajo y el tipo de cambio está subiendo, esos son indicadores es que el sector privado está reaccionando y seguirá reaccionando en la medida que se defina una ruta, una tendencia en estos resultados", sostuvo la economista.

Los especialistas coincidieron en que mientras más dure la incertidumbre, más nerviosos se ponen los actores económicos que no podrán tomar decisiones, como abrir más empresas, crear más puestos de trabajo o invertir en algún sector. Mientras no haya claridad y demore más el proceso para conocer el siguiente gobernante, las noticias para la economía no serán buenas.