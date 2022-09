Elecciones 2022: Los rostros detrás del sillón municipal de San Marcos, el distrito más rico del país

San Marcos, ubicado en Áncash, es el distrito más rico del país. | Fuente: Internet

En Áncash está San Marcos, el distrito más rico del país. Siete candidatos se disputarán el sillón municipal en las siguientes elecciones. Dos de ellos no registran experiencia laboral y otros dos registran antecedentes judiciales.

San Marcos, es el distrito con más dinero en el Perú y está ubicado en Áncash. Dentro de sus 556 kilómetros está Antamina, uno de los complejos mineros polimetálicos más importantes del mundo. Esa es la razón por la que este lugar tiene más de mil millones de soles como presupuesto para este año, haciéndolo atractivo no solo para sus habitantes, sino también para los candidatos que pretenden pelear su alcaldía.

Los rostros

Siete postulantes se enfrentarán en las urnas este 2 de octubre para tomar las riendas del distrito más rico del país. Sin embargo, dos de ellos, Waldir Medina que postula por el partido Somos Perú y Walter Zerpa de Alianza para el Progreso (APP) no tienen experiencia laboral y el único que tiene experiencia en un cargo público también tiene antecedentes judiciales. Se trata de Loel Zorrilla, del movimiento regional “El maicito.

Por su lado, Fredy Solorzano (Movimiento Acción Nacionalista Peruano) estuvo, hasta el año pasado en las filas del partido APP. Dalton Garay (Juntos por el Perú) registra antecedentes judiciales por resistencia a la autoridad. Ambos son trabajadores de Antamina, según su declaración de hoja de vida. En tanto, Ronal Pinto postula por Alianza Gobierno Unidad, aunque esta es la tercera vez que cambia de camiseta política, pues ya estuvo en Acción Popular y Unión por el Perú.

Para Karla Gaviño, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la UP, analizar el perfil de los postulantes es importante, pues se trata de un distrito que en los últimos 3 años no ha superado el 30% de ejecución de su presupuesto. Incluso, en lo que va de este 2022, no ha podido gastar ni la cuarta parte del dinero que tiene.

“Esto es delicado porque si tomamos en cuenta las funciones que tienen las municipalidades, pues con buena gestion de proyectos con un buen planeamiento podrían cubrir estas necesidades, sobre todo porque cuentan con recursos para ello, por ejemplo, educación básica, educación superior no universitaria, agua, saneamiento, gestión de residuos sólidos, electrificación rural, parques y jardines, serenazgo y seguridad ciudadana”, explicó a RPP Noticias.

El distrito más rico del Perú tiene el 99% de sus pistas sin pavimentar y necesita con urgencia que se construyan 10 colegios para cerrar las brechas en educación. Jessica Luna, gerenta general de Comex Perú, explicó que, ante las necesidades, el vecino en San Marcos debe exigir un buen candidato y un buen equipo.

“Lo que también es recomendable revisar es que estas personas cuenten con una trayectoria idónea, que no cuenten con antecedente judiciales o penales”, comentó

Pero ¿cuál es la consecuencia de elegir mal? O peor aún, ¿cuál es la consecuencia de elegir entre postulantes que no tienen el perfil para tomar las riendas del distrito con la billetera más grande? Eduardo Herrera, director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción nos lo explica.

“Elegir a una autoridad que no tiene preparación, que no es idónea nos lleva a dos caminos: mal gasto o corrupción, o la combinación de ambos que es más peligroso. Y eso hace que el ciudadano no perciba o no disfrute los recursos del estado y lo vea lejano. Entonces no hay colegios, ni hay hospitales, no hay puentes y el fin y se gasta la la plata o la plata no llega al ciudadano porque se queda en mal gasto o corrupción”, advirtió.

San Marcos no solo se juega, por enésima vez, la suerte de que sus habitantes puedan gozar del dinero que ingresa a sus bolsillos, pues el año pasado se dejó de invertir 466 millones de soles, con lo que se pudo haber construido 7 centros de salud.

El distrito más millonario va por otro intento de su próxima autoridad pueda ser capaz de cumplir con las expectativas de sus vecinos.