Observatorio de candidatos: Estos son los antecedentes de los postulantes al Gobierno Regional de Áncash

Luis Gonzales (Manpe), Julieta Pérez (Avanza País), Enrique Alejandro Ocrospoma (Socios por Áncash) y May Colchado (Fuerza Popular) pugnan por acceder al gobierno regional. | Fuente: Facebook

Las Elecciones Municipales y Regionales 2022 se acercan y las campañas van intensificándose en todo el país. Además de las propuestas, es necesario conocer los antecedentes de quienes buscan ser elegidos como autoridades locales.

Es importante detenernos en las hojas de vida, currículos y trayectoria de cada candidato, para así emitir un voto informado. A continuación, repasamos las hojas de vida de los postulantes al Gobierno Regional de Áncash.

En esta región, desde el inicio, el proceso se tornó accidentado. De las 10 agrupaciones políticas que presentaron sus candidatos, apenas cuatro aspirantes han sido inscritos por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Huaraz. Estos son: Luis Gonzales Cano (Manpe), May Janeth Colchado (Fuerza Popular), Enrique Alejandro Ocrospoma (Socios por Áncash) y Julieta Pérez (Avanza País).

Luis Gonzales Cano (Manpe)

Tiene estudios en Ingeniería Electrónica. Vivió varios años en México donde se dedicó a la actividad empresarial. No registra participaciones previas en procesos electorales. Postula con el movimiento regional cuyo líder, el ex alcalde de Huaraz Rori Mautino, se encuentra prófugo de la justicia.

May Janeth Colchado (Fuerza Popular)

Abogada. Fue gerenta municipal en dos distritos de la provincia. Militó en el Partido Nacionalista entre 2009 y 2014. El año pasado fue invitada por la agrupación fujimorista para ser quien encabece la lista al Gobierno Regional.

Julieta Pérez (Avanza País)

Estudió Ingeniería de Sistemas. Trabajó hasta inicios de este año en Provías. En 2018 postuló a concejal provincial de Recuay por el Partido Popular Cristiano (PPC) sin éxito. En el actual proceso, afrontó una solicitud de exclusión, ya que omitió en su hoja de vida una sentencia en materia de violencia familiar por un hecho ocurrido en 2017. Finalmente, el Jurado Electoral Especial de Huaraz confirmó su permanencia en las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

Enrique Alejandro Ocrospoma (Socios por Áncash)

Administrador. Ha sido funcionario en municipalidades distritales, UGEL y en el mismo Gobierno Regional. Fue Secretario del Consejo Regional de Juventudes de Áncash. Militó en Somos Perú. Con ese partido intentó llegar a la alcaldía distrital de Huasta en 2018, sin fortuna. Debido a que es el más joven (32 años) dentro de la campaña, sus partidarios lo promueven como el ‘Bebito Fiu Fiu’ de Áncash.

Para el especialista en Gestión Pública, Álvaro Ugarte, cuando elegimos a un candidato le estamos brindando facultades para que ejecute acciones que se traduzcan en mejoras a nuestras condiciones de vida y soluciones a los problemas colectivos. Por eso, refiere que es importante tomarse un tiempo para conocerlos antes de decidir. “Nadie encargaría sus bienes a un desconocido y menos sin comprobar quién es y cómo acredita ser quien dice ser. Por ello, es condición indispensable que los votantes tengan acceso a sus hojas de vida debidamente comprobadas para saber a quién están eligiendo”, refiere.

Las que están a la espera y las que no van más

Otros tres candidatos han presentado apelaciones al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con la esperanza de que se reviertan las decisiones del Jurado Electoral Especial de Huaraz de retirarlos de competencia. Esta decisión se conocerá el próximo 2 de setiembre, fecha que vence el plazo para resolver en segunda instancia las apelaciones por tachas y exclusiones.

De no prosperar sus reclamos, se sumarían a las tres candidaturas regionales que fueron declaradas improcedentes y retiradas definitivamente de la contienda electoral en los primeros filtros: la de Kely Ortiz (Podemos), Jhosept Pérez (Alianza Para el Progreso) y Vladimir Meza (El Maicito).

Los tres candidatos que aguardan una resolución final del pleno del JNE son:

Juan Vásquez Cruzado (Frente de la Esperanza)

Fue elegido alcalde del distrito de Coishco en 1995. Intentó volver a ocupar ese puesto en tres elecciones consecutivas sin conseguirlo. Antes de enrolarse al partido de la escoba, perteneció al movimiento regional Áncash a la obra.

Fue excluido por el JEE de Huaraz por no haber declarado una sentencia condenatoria firme por el delito de violación de la libertad de trabajo. El personero legal de la agrupación argumentó que no se declaró porque era una sentencia de hace 25 años y el candidato no la recordaba.

Koki Noriega (Agua)

Contador y magíster en Ciencia Política. En 2015 fue elegido alcalde distrital de Acochaca por Alianza Para el Progreso. En 2018 buscó llegar al Gobierno Regional con el movimiento regional Manpe. Dos años después, fundó el movimiento Agua, con el que se presentó en esta contienda. Fue excluido por el JEE por no declarar en su hoja de vida que cuenta con acciones en una empresa.

Betto Barrionuevo (Juntos por el Perú)

Contador. Fue alcalde distrital de Huayllabamba. En 2020 obtuvo una curul en el Congreso con Somos Perú. En el Parlamento fue opositor a la gestión de Martín Vizcarra. En una de sus intervenciones en el Pleno, pidió que fusilen al ex presidente y a la entonces ministra Pilar Mazzeti por el manejo de la pandemia de la COVID-19.

Fue excluido de esta contienda por el JEE porque su partido incumplió la paridad horizontal entre sus candidaturas a gobernadores.

Este clima de tensión confunde a los electores de Áncash, ya que no saben cuáles serán los candidatos que finalmente aparecerán en la cédula de votación. “Falta apenas un mes, y tanto los postulantes como electores, están más concentrados en saber quiénes continúan en la carrera electoral. Esto podría terminar distorsionando la percepción electoral”, menciona Pablo Rioja Cueva, abogado y analista político de la región

Para Yuri Vivar, economista y analista de Áncash, esta incertidumbre provoca que los partidos aún no planteen propuestas claras en sus campañas. “Ha sido una campaña muy accidentada en el proceso de inscripción, por ello, los candidatos todavía no hacen una exposición mayor de sus propuestas. No hay mucho entusiasmo del electorado por un proceso que represente un cambio sustancial”, afirma.

Tema clave en la región: la dependencia minera

Los especialistas de la región coinciden en que es necesario que en esta campaña se plantee el cambio de la estructura económica y así contrarrestar la dependencia del canon minero.

“En los últimos 20 años hemos sido muy monodependientes de la minería, que representa el 50% del PBI regional. El problema de la minería es que cuando los precios internacionales bajan o hay problemas con las comunidades donde están los yacimientos, se ve resquebrajado sustantivamente el PBI regional. Necesitamos otros ejes de desarrollo”, refiere Yuri Vivar.

Para Pablo Rioja, quien acceda al Gobierno Regional debe fortalecer otros sectores productivos para generar puestos de trabajo y dinamizar la economía de la región. “Hay temas hay temas importantes, como el mega puerto, el proyecto Chinecas, la reactivación del turismo en la sierra, las cadenas productivas para toda la frontera agrícola en Áncash, que no están siendo afrontados técnicamente. A ello se debe sumar la problemática estructural de salud, educación y seguridad ciudadana”, puntualiza.

Estos son los candidatos que aspiran llegar al Gobierno Regional de Áncash. Conocer sus antecedentes es un deber que tenemos como electores.