El decreto modifica la Ley que Fomenta la Liquidez e Integración del Mercado de Valores. | Fuente: Andina

El Gobierno publicó, a través del Diario El Peruano, un Decreto de Urgencia para fomentar la liquidez y el desarrollo del mercado de valores peruano. Esta publicación modifica la Ley N° 30341 y se aplicará desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022.

Este decreto extiende la exoneración del Impuesto a la Renta (IR) en la transferencia de una serie de valores como acciones comunes y de inversión, certificados de participación en fondos mutuos de inversión, facturas negociables, entre otros.

Además, el monto de los valores no deberá ser menor que S/ 25,200 (6 UIT). El resultado no podrá ser menor al límite determinado por el reglamento que no podrá exceder de 45%, aumentando las exigencias para que se aplique la exoneración del IR.