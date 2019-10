Gobierno busca mejorar el acceso a los medicamentos genéricos. | Fuente: Foto: Andina

El asesor del Viceministerio de Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa), Víctor Zamora, aseguró que el Decreto de Urgencia sobre la accesibilidad y disponibilidad de los medicamentos genéricos, productos biológicos y dispositivos médicos, a aprobarse próximamente por el Ejecutivo, no afectará la participación en el mercado ni la distribución de los productos farmacéuticos de las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

"Debo decirles a las pymes dedicadas a la venta de medicamentos que esta ley no busca alterar su participación en el mercado; al contrario, queremos que el usuario tenga opciones para elegir y dentro de estas alternativas discernir entre medicamentos genéricos, seguros y al alcance de sus bolsillos”, señaló tras precisar que la lista de fármacos será en proporción al tamaño del establecimiento.



Además, dijo "vamos a elaborar un reglamento que incluya su participación. Y tanto ellas como la ciudadanía serán beneficiadas con esta iniciativa", manifestó el funcionario. Zamora agregó que "esta ley considera una penalidad si es que la farmacia o botica privada no cuenta con el listado de medicamentos genéricos, pero esta sanción será aplicada de forma progresiva y es de carácter disuasivo".



Asimismo, destacó que no se pretende que una botica de una localidad pequeña o de zonas lejanas sea clausurada, sino lo que se busca -dijo- es garantizar un stock mínimo, de acuerdo a la necesidad y la carga de enfermedad prevalente de su ámbito territorial. "La lista de genéricos será en proporción al tamaño de la farmacia y para ello se elaborará el reglamento respectivo", aseguró.



También precisó que la ministra de Salud, Zulema Tomas, trabaja en esta iniciativa de política pública para que toda la ciudadanía tenga acceso a medicamentos seguros y baratos, como parte de un derecho del ciudadano a la salud. Para esto, insistió en que el consumidor debe tener opciones para adquirirlos y es deber de las farmacias mostrarle esas alternativas.



Víctor Zamora añadió que el Ministerio de Salud realiza tratamientos exitosos contra la tuberculosis, VIH, hipertensión y diabetes con medicamentos genéricos financiados por el Seguro Integral de Salud (SIS). Sin embargo, mencionó que más que el 30% del gasto total en salud sale del bolsillo del ciudadano y ello los empobrece más. Como ejemplo, dijo que un paciente con diabetes podrá adquirir su tratamiento mensual genérico a dos soles cuando antes pagaba aproximadamente 60 soles en establecimientos privados.

Finalmente, el funcionario resaltó que esta ley fortalecerá la oferta pública a través de un gran operador logístico que es el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES), que se encargará de grandes compras de medicamentos de manera corporativa (Minsa, Essalud, Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales y Direcciones Regionales de Salud) para abastecer las farmacias públicas a precios asequibles para la población. De esta manera, ya no habrá almacenes vacíos o medicinas malogradas.