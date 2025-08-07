Últimas Noticias
Empresas japonesas interesadas en invertir en las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima: esto es lo que se sabe [VIDEO]

Empresas japonesas interesadas en invertir en las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima: esto es lo que se sabe
Empresas japonesas interesadas en invertir en las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima: esto es lo que se sabe | Fuente: RPP
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

El ministro de Economía de Perú, Raúl Pérez Reyes, resaltó en Japón el interés de empresas niponas en invertir en infraestructura peruana, especialmente en las futuras Líneas 3 y 4 del Metro de Lima.

El ministro de Economía y Finanzas de Perú, Raúl Pérez Reyes, se presentó en Ampliación De Noticias por RPP y destacó el creciente interés de empresas japonesas en participar activamente en proyectos de infraestructura en el país, particularmente en las futuras Líneas 3 y 4 del Metro de Lima.

Durante su visita a Japón, el ministro Pérez Reyes confirmó que las empresas constructoras japonesas, que ya tienen una gran experiencia en este tipo de obras y actualmente participan como constructoras en la Línea 2 del Metro, han expresado su interés en participar en los concursos para las próximas fases del proyecto. Perú está actualmente convocando los procesos para la Línea 3 y la Línea 4 del Metro.

"Está el tema que ellos están participando en la Línea 2 del Metro como constructor, porque como empresas constructoras tienen una gran experiencia en ese tema y tienen interés también en participar en los concursos de la Línea 3", indicó.

