Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Reabren parcialmente Paseo Colón y habilitan carriles exclusivos para el Corredor Morado

Reabren parcialmente Paseo Colón y habilitan carriles exclusivos para el Corredor Morado
El horario de operación de los buses del Corredor Morado (ruta 404) en la Av. 9 de diciembre será de lunes a sábado, de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. Los domingos, el servicio será de 5:00 a. m. a 10:00 p. m. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La medida beneficiará a 20 mil ciudadanos que usan diariamente el servicio. Representante de la ATU adelantó que se tiene prevista la reapertura total de la vía en un año.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 01:48

Como parte del avance de las obras de la estación central de la Línea 2 del Metro de Lima, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) reabrió dos carriles de Paseo Colón (Av. 9 de diciembre), desde el Jr. Washington hasta la Plaza Grau, en el Cercado de Lima.

En diálogo con RPP, Alejandro Vicuña, subdirector de fiscalización de la ATU, indicó que se tiene prevista la reapertura total de esta vía en aproximadamente un año.

"Aproximadamente de acá a un año. Los avances del Metro de Lima, las obras de la estación central están a un 47 %", manifestó.

Esta reapertura parcial permitirá la operatividad del carril exclusivo para los buses de la ruta 404 del Corredor Morado. Asimismo, se activará un nuevo paradero ubicado a la altura de la Plaza Grau, en el sentido hacia San Juan de Lurigancho

También se reactivaron los paraderos Bolognesi y Chota, ubicados cerca de la Plaza Bolognesi.

La medida beneficia a 20 mil usuarios que se trasladan diariamente en el servicio del Corredor Morado desde SJL hasta Magdalena, y viceversa, ahorrándose hasta 10 minutos de tiempo de viaje con la implementación de dos carriles exclusivos en Paseo Colón.

El horario de operación de los buses del Corredor Morado (ruta 404) en la Av. 9 de diciembre será de lunes a sábado, de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. Los domingos, el servicio será de 5:00 a. m. a 10:00 p. m.

La ATU precisó que los vehículos particulares y de transporte público convencional continuarán circulando por la Av. 28 de Julio.

Te recomendamos

Informes RPP

INCORE 2025: Regiones del centro del país muestran ligeras mejoras en indicadores sociales y económicos

El Instituto Peruano de Economía (IPE) presentó su último índice de competitividad regional "INCORE 2025", que evalúa si las regiones han mejorado o no en sus indicadores sociales y económicos. En este informe, analizamos los resultados de la macrorregión centro. ¿Qué regiones avanzaron más y cuáles se quedaron en el camino? Los detalles a continuación.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Corredor Morado Paseo Colon metro de lima linea 2 metro de lima

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA