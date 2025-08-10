Reabren parcialmente Paseo Colón y habilitan carriles exclusivos para el Corredor Morado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Como parte del avance de las obras de la estación central de la Línea 2 del Metro de Lima, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) reabrió dos carriles de Paseo Colón (Av. 9 de diciembre), desde el Jr. Washington hasta la Plaza Grau, en el Cercado de Lima.

En diálogo con RPP, Alejandro Vicuña, subdirector de fiscalización de la ATU, indicó que se tiene prevista la reapertura total de esta vía en aproximadamente un año.

"Aproximadamente de acá a un año. Los avances del Metro de Lima, las obras de la estación central están a un 47 %", manifestó.

Esta reapertura parcial permitirá la operatividad del carril exclusivo para los buses de la ruta 404 del Corredor Morado. Asimismo, se activará un nuevo paradero ubicado a la altura de la Plaza Grau, en el sentido hacia San Juan de Lurigancho.

También se reactivaron los paraderos Bolognesi y Chota, ubicados cerca de la Plaza Bolognesi.

La medida beneficia a 20 mil usuarios que se trasladan diariamente en el servicio del Corredor Morado desde SJL hasta Magdalena, y viceversa, ahorrándose hasta 10 minutos de tiempo de viaje con la implementación de dos carriles exclusivos en Paseo Colón.

El horario de operación de los buses del Corredor Morado (ruta 404) en la Av. 9 de diciembre será de lunes a sábado, de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. Los domingos, el servicio será de 5:00 a. m. a 10:00 p. m.

La ATU precisó que los vehículos particulares y de transporte público convencional continuarán circulando por la Av. 28 de Julio.