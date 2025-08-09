Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Empresas japonesas tienen interés en proyectos de litio, cobre y otros minerales estratégicos en Perú, afirmó ministro Jorge Montero

La minería es una de las principales actividades económicas del país.
La minería es una de las principales actividades económicas del país. | Fuente: Difusión
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El Ministerio de Energía y Minas señaló que la delegación del Ejecutivo sostuvo en Japón reuniones con más de 80 líderes empresariales, orientadas a fortalecer la cooperación e impulsar inversiones en proyectos estratégicos del sector energético y minero de Perú.

El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero, afirmó que empresarios japoneses tienen interés en proyectos de litio y cobre en Perú, tras reunirse con líderes empresariales en la visita oficial que realiza la presidenta Dina Boluarte junto a varios integrantes del Gabinete Ministerial en el país nipón.

"Empresas japonesas han expresado interés por los recursos mineros peruanos, especialmente en cobre, litio y los minerales críticos estratégicos para el cambio de matriz energética mundial de combustibles fósiles a energías renovables", dijo.

En un comunicado, el portafolio señaló que la delegación del Ejecutivo "fortaleció las relaciones económicas entre el Perú y Japón, generando un renovado interés de importantes empresas japonesas en proyectos estratégicos de litio, cobre e hidrógeno verde".

Boluarte, Montero y otros ministros de Estado sostuvieron reuniones con más de 80 líderes empresariales, orientadas a fortalecer la cooperación e impulsar inversiones en proyectos estratégicos del sector energético y minero de Perú.

La comitiva oficial sostuvo encuentros de alto nivel en el XVI Consejo Empresarial Peruano - Japonés (CEPEJA), el Invest Day Perú Japón y una reunión con el primer ministro japonés Shigeru Ishiba, y su equipo de asesores. Asimismo, participó en la Expo Osaka-Kansai 2025, donde el pabellón peruano exhibe oportunidades de inversión en energías renovables, minerales estratégicos y comercio bilateral.

"Japón tiene confianza en el Perú, en su gestión macroeconómica estable, inflación bajo control, reservas internacionales crecientes cercanas a 90 000 millones de dólares y exportaciones mineras que este año llegarán a US$ 50 000 millones", enfatizó el ministro Montero Cornejo.

Boluarte invita a convención minera durante viaje en Japón

Por otro lado, Montero destacó la reunión con el primer ministro de Japón porque se ahondó sobre el clima de negocios y el interés del país nipón por invertir no solo en minería y energía, sino también en el sector agrícola, seguridad alimentaria, infraestructura e incrementar las relaciones comerciales.

El alto funcionario del Ejecutivo recordó que existe una agenda bilateral entre ambas naciones, además de una Hoja de Ruta Perú–Japón 2024-2033, que considera un grupo de trabajo para monitorear distintas acciones conjuntas, como oportunidades de inversión con encuentros anuales entre empresarios, la promoción de la cooperación con la pequeña minería y minería artesanal, entre otros.

El Minem añadió que la presidenta Boluarte invitó formalmente a las empresas japonesas a participar en el encuentro minero más importante del país, Perumin 37, que se desarrollará en Arequipa del 23 al 27 de septiembre y será un evento clave para consolidar alianzas y captar inversión extranjera directa en proyectos de alto impacto para el desarrollo nacional.

Te recomendamos

Sencillo y al Bolsillo

EP15 | CTS: QUÉ ES, CUÁNDO SE PAGA Y CÓMO USARLA INTELIGENTEMENTE

¿Te depositaron la CTS y no sabes qué hacer con ella? Aprende qué es, cuándo se entrega y cómo sacarle el máximo provecho: ahorrar, pagar deudas o invertir. Educación financiera práctica, simple y directa, para que tu guardadito realmente rinda.
Sencillo y al Bolsillo
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Jorge Montero Japón Litio Cobre Minerales estratégico

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA