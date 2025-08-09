Empresas japonesas tienen interés en proyectos de litio, cobre y otros minerales estratégicos en Perú, afirmó ministro Jorge Montero

El Ministerio de Energía y Minas señaló que la delegación del Ejecutivo sostuvo en Japón reuniones con más de 80 líderes empresariales, orientadas a fortalecer la cooperación e impulsar inversiones en proyectos estratégicos del sector energético y minero de Perú.

El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero, afirmó que empresarios japoneses tienen interés en proyectos de litio y cobre en Perú, tras reunirse con líderes empresariales en la visita oficial que realiza la presidenta Dina Boluarte junto a varios integrantes del Gabinete Ministerial en el país nipón.



"Empresas japonesas han expresado interés por los recursos mineros peruanos, especialmente en cobre, litio y los minerales críticos estratégicos para el cambio de matriz energética mundial de combustibles fósiles a energías renovables", dijo.



En un comunicado, el portafolio señaló que la delegación del Ejecutivo "fortaleció las relaciones económicas entre el Perú y Japón, generando un renovado interés de importantes empresas japonesas en proyectos estratégicos de litio, cobre e hidrógeno verde".



Boluarte, Montero y otros ministros de Estado sostuvieron reuniones con más de 80 líderes empresariales, orientadas a fortalecer la cooperación e impulsar inversiones en proyectos estratégicos del sector energético y minero de Perú.



La comitiva oficial sostuvo encuentros de alto nivel en el XVI Consejo Empresarial Peruano - Japonés (CEPEJA), el Invest Day Perú Japón y una reunión con el primer ministro japonés Shigeru Ishiba, y su equipo de asesores. Asimismo, participó en la Expo Osaka-Kansai 2025, donde el pabellón peruano exhibe oportunidades de inversión en energías renovables, minerales estratégicos y comercio bilateral.



"Japón tiene confianza en el Perú, en su gestión macroeconómica estable, inflación bajo control, reservas internacionales crecientes cercanas a 90 000 millones de dólares y exportaciones mineras que este año llegarán a US$ 50 000 millones", enfatizó el ministro Montero Cornejo.

Boluarte invita a convención minera durante viaje en Japón

Por otro lado, Montero destacó la reunión con el primer ministro de Japón porque se ahondó sobre el clima de negocios y el interés del país nipón por invertir no solo en minería y energía, sino también en el sector agrícola, seguridad alimentaria, infraestructura e incrementar las relaciones comerciales.



El alto funcionario del Ejecutivo recordó que existe una agenda bilateral entre ambas naciones, además de una Hoja de Ruta Perú–Japón 2024-2033, que considera un grupo de trabajo para monitorear distintas acciones conjuntas, como oportunidades de inversión con encuentros anuales entre empresarios, la promoción de la cooperación con la pequeña minería y minería artesanal, entre otros.



El Minem añadió que la presidenta Boluarte invitó formalmente a las empresas japonesas a participar en el encuentro minero más importante del país, Perumin 37, que se desarrollará en Arequipa del 23 al 27 de septiembre y será un evento clave para consolidar alianzas y captar inversión extranjera directa en proyectos de alto impacto para el desarrollo nacional.