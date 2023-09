Estado pierde S/ 1 500 millones en tributos por comercio ambulatorio en Gamarra

Comerciantes ambulantes venden mercadería de contrabando y hasta robada, advirtió vocera del emporio textil.

La presidenta de la Asociación Empresarial de Gamarra, Susana Saldaña, criticó la alta presencia de comerciantes ambulantes en las diferentes zonas del emporio textil. Estos vendedores ofertan todo tipo de productos, entre ellos robados y de contrabando.

Según Saldaña, el aumento del comercio informal no solo les genera pérdidas a los comerciantes formales, también reducen los ingresos de impuestos al Estado, pues estas personas no tributan.

“El comercio informal se lleva el 50 % de la venta. El estado peruano en su conjunto debe ser el primer interesado, la Sunat debería ser la primera preocupada en esta situación porque estamos hablando de más de 1500 millones de soles aproximadamente al año que no se factura, no se boletea, no se declara por la venta en la calle”, explicó a través de RPP Noticias.

Pero el comercio informal no solo genera competencia desleal, también incrementa la inseguridad ciudadana, pues hay bandas criminales que lotizan los espacios públicos y cobran entre S/ 30 hasta S/ 100 a los ambulantes.

Incluso, según la dirigente, si algunos no aceptan pagar, los delincuentes los amenaza de muerte. “Por ello los atentados”, explicó la dirigenta y recordó los ataques a los fiscalizadores municipales que buscan erradicar el comercio ambulatorio.

Esperan las eliminatorias del mundial 2026

A pesar de la inseguridad, los comerciantes de Gamarra todavía no pierden las esperanzas de recuperarse de los últimos golpes como las lluvias,los conflictos sociales y la pandemia, cuyo impacto todavía no superan.

Y a poco de iniciar el nuevo proceso eliminatorio donde la Selección Peruana se enfrentará a Paraguay y a Brasil en sus primeros encuentros de cara al mundial 2026, los empresarios de Gamarra esperan un buen desempeño de la blanquirroja para elevar el ingreso por venta de camisetas.

“Se incrementan las ventas en partidos importantes y después de ganar uno rumbo a otro más o menos las ventas empiezan a moverse entre el 5 al 10 % dependiendo de con quién se juegue y de la expectativa que tenga estos recién es el inicio ahorita todavía la situación no está mejorando para el sector deportivo todo está en lo dentro de lo normal”, explicó.