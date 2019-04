Al cierre del 2018 más de 5.1 millones de peruanos han realizado una compra por internet. | Fuente: Andina

Este 8, 9 y 10 de abril se realizará el primer Cyber Wow del año y participarán 54 marcas de los sectores más importantes de la industria digital. El Interactive Advertising Bureau Perú (IAB Perú), principal organismo a nivel mundial que representa a la industria online anunció tres ediciones de esta feria digital para este 2019.

Para la presidenta del Comité Organizador del Cyber Wow del IAB Perú, Marcela Urteaga, los resultados obtenidos en las dos primeras ediciones del 2018 demostraron el potencial del eCommerce en el Perú. Por ello, para este 2019 se desarrollarán tres campañas: Una en abril, otra en julio y la tercera en noviembre.

"Con ello buscamos fortalecer el Cyber Wow como el principal motor de la industria de compras por internet con la mayor cantidad de comercios y ofertas a nivel nacional”, dijo la representante de esta campaña.

Más de 50 empresas

En esta edición participarán empresas de eCommerce seguros de 10 sectores productivos: Moda y belleza, Viajes y Turismo, Deportes y Fitness, Electro, Alimentos, Deco y hogar, Servicios y otros, Infantil, Entretenimiento y Vehículos y Maquinarias. Cada una ofrecerá ofertas exclusivas que no se presentarán en ninguna otra época del año.

“Para este año estimamos incrementar los resultados de las ediciones anteriores. Nuestras estadísticas reportan un aumento en ventas de 5.5 veces más respecto a un día normal, en gran parte impulsada por una primera experiencia de compra por internet de manera segura y positiva", señaló Urteaga.

El objetivo es ampliar la base de personas que ha realizado una compra por internet en el Perú, que actualmente bordea los 5 millones de personas, a través de los principales beneficios del eCommerce: acceder a los mejores productos o servicios, a mejores precios y desde la comodidad de su hogar u oficina.

Las empresas participantes son: Adidas Perú, Assist Card, Atrápalo, Avianca, Baby Infanti Store, Babysec, BBVA Continental, Busca Libre, Casa Andina, Cresko, Cruz del Sur, Cuponatic, Cuponidad.pe, Despegar.com, Drimer, Entel, Ésika, Ferreyros, HP, Imagina, Inca Rail, Inkafarma, La Curacao, Linio, Lumingo, Marathon Sports, Mercado Libre, Mercado Pago y Metro.

También participan Motored, Oechsle, Oster, Pacífico Seguros, Pago Efectivo, Perúrail, Platanitos, Plaza Vea, Prune, redBus, Ripley Perú, Saga Falabella, Sodimac, Tai Loy, Tienda MIA, Tiendas EFE, Tiendas Estilos, Travel Ace Assistance, Trex, Triathlon Sport, Tuenti, Unimaq S.A., VisaNet, Viva Air Perú y Wong.pe.

Edición pasada

En un comparativo de las dos primeras ediciones del año pasado, la del julio y la de noviembre, las visitas a las páginas del site www.cyberwow.pe registraron un incremento de 263% al pasar de 443,670 visitas en el mes de julio a más de 1´164,739 en noviembre.

Dentro de las categorías más visitadas, se dieron coincidencias en ambas ediciones, pero con diferente orden. Mientras que en la primera edición el top tres estuvo liderados por “Viajes” seguido de “electro” y “moda y belleza”. En la segunda edición se dio de la siguiente manera: “electro” en primer lugar, “Viajes y Turismo” en segundo lugar, y “Moda y Belleza”.

Lima fue la región con mayor cantidad de visitantes, seguida por La Libertad, Arequipa, Cusco y Piura. Las horas con mayor visita fueron 12:00 am y 1:00 am, 9:00 am, 12:00 pm y 10:00 pm. En dicha oportunidad, el dispositivo más utilizado para acceder al site oficial fueron los smartphones con 65.3%, ordenadores 33.2% y tablets con 1.5%.

Asimismo, El 50.5% de los visitantes fueron mujeres y la mayoría de usuarios estaba en el rango de edad comprendido en el rango de 25 a 34 años.