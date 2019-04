La campaña por Internet Cyber Wow, a realizarse a días de Semana Santa y del Día de la Madre, ofrecerán hasta 50% de descuentos en viajes, moda, deportes, electro, alimentos, entre otros. | Fuente: VIAJES FALABELLA

En el marco de diversas campañas de descuentos por Internet que se aproximan muchas personas aprovechan los descuentos que ofrecerán las agencias de viaje y aerolíneas involucradas en la campaña para poder viajar dentro o fuera del país.

No obstante, pocos saben los beneficios que brinda viajar a ciertos destinos en temporada baja: Son igual de disfrutables, con menos gente, mayor posibilidad de acceder a más lugares y a un menor precio. En ese contexto, Viajes Falabella comparte 4 destinos para disfrutar en temporada baja y que te permitirán ahorrar mucho más.

1. CARTAGENA: Paraíso tropical con un clima ideal todo el año. La temporada alta, donde se concentra el mayor flujo de turistas, es entre diciembre y febrero. Pocos conocen de la temporada intermedia entre marzo y abril en donde el clima sigue siendo propicio, la afluencia turística disminuye y los precios bajan considerablemente. Eso significa que podrás disfrutar de playas como La Boquilla, El Laguito, e Islas del Rosario como un local.

2. CIUDAD DE MÉXICO: La temporada alta se concentra en los meses noviembre a marzo. Las épocas de temporada baja con clima cálido y con precios bajos se dan entre abril y junio (entre finales de la primavera e inicios de verano). Podrás disfrutar de principales atractivos como un paseo nocturno en las Trajineras de Xochimilco y sentirte como en una película de Coco, visitar el Bosque de Chapultepec, o realizar un paseo cultural por la casa de Frida Kahlo.

3. PANAMÁ: Destino turístico con una temperatura veraniega en cualquier momento del año (entre los 25º y 29º C). Viajar en temporada baja te permitirá ahorrar hasta un 40% en el boleto de avión ello ocurre de abril a junio, entre el fin de la época seca y el inicio de la temporada de lluvias. Encontrarás una Panamá económico, sin un gran flujo turístico (excepto los días de Semana Santa), y con un clima ideal para visitar las paradisiacas islas de aguas turquesas como Bocas del Toro, Taboga, Iguana y Kuna Yala.

4. EUROPA: Continente con estaciones muy marcadas. La temporada alta está marcada por el verano y la primera. No obstante, no todos conocen que los meses de septiembre y octubre, que tiene un clima moderado con algo de frío. Ello permite una menor cantidad de personas por metro cuadrado y ofrece una mayor comodidad la hora de caminar por las calles, asistir a lugares de interés y museos en ciudades como París, Venecia, Milán, Roma, Londres, etc.