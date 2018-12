Esto opina el Ministro de Trabajo sobre una posible revisión de las vacaciones en el país

Sánchez indicó que la postura del Ministerio de Trabajo sobre la revisión de las vacaciones la van a construir en el debate. | Fuente: MTPE

El Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Christian Sánchez, descartó que vaya a renunciar al cargo como se ha especulado desde el viernes de la semana pasada.

Se queda

El semanario Hildebrandtensus13, publicó un informe donde asegura que el ministro Sánchez renunciaría al Gabinete de César Villanueva pues no aprueba un paquete de medidas con mayor flexibilización del mercado laboral que alista el Ejecutivo. Esto sumado al anuncio del mandatario Martín Vizcarra durante su participación en la CADE 2018, donde señala que el Gobierno buscará reducir costos no salariales de contratación formal. Sánchez no considera que estos costos sean una traba a la formalización laboral.

"No hemos dado un paso al costado, ese tipo de decisiones las toma el presidente, nosotros seguimos trabajando", aseguró Daniel Sánchez en rueda de prensa esta mañana durante la presentación de las cifras de formalización laboral y empleo 2018.

"El actual Gobierno está comprometido con la formalización de los trabajadores, lo que ha permitido un cambio de visión en la inspección aplicando un modelo proactivo y planificado en espacios de informalidad laboral”. Christian Sánchez, ministro de Trabajo



Revisión de vacaciones

Respecto a las declaraciones del Primer Ministro, César Villanueva quien consideró que el Perú es el país que tiene más días de vacaciones y anunció una revisión al respecto, el ministro Sánchez respondió a la consulta de los periodistas que "es una opinión que pasará por el Consejo Nacional del Trabajo".

"Toda reforma laboral debe discutirse en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo", apuntó y añadió que "es una opinión que se debe debatir, son diversas posturas que nos hacen recordar que que se tiene que debatir para llegar a una reforma integral".