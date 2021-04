Costa Rica, Panamá y México lideran la lista elaborada por International Living. | Fuente: Getty images

La revista International Living realizó un listado con los mejores países para jubilarse en este 2021, teniendo en cuenta el costo y calidad de vida que ofrecen para quienes se estén retirando del mundo laboral.

Los cinco países mejor calificados en el ranking, basado en una encuesta, son Costa Rica, Panamá, México, Colombia, y Portugal.

El primer puesto lo ocupa Costa Rica, con un clima tropical, bajo costo de vida, atención médica asequible, y vastas opciones de bienes raíces.

Según el estudio, una pareja puede vivir cómodamente en Costa Rica por alrededor de US$ 2,000 al mes.

En el caso de Panamá, la encuesta señala que cumple con buenas puntuaciones respecto al estilo de vida, gobernanza, clima, cuidado de la salud, entre otros. Para convertirte en residente pensionado, tu jubilación debe ser de al menos US$ 1,000 al mes.

El tercer lugar lo ocupa México, donde se estima que una pareja puede vivir tranquilamente, e incluso y con lujos, con un presupuesto de US$ 2,000 al mes.

La plataforma indica que "esto es posible debido a las propiedades inmobiliarias de bajo costo, la comida asequible en el mercado y en los restaurantes, el transporte barato, la atención médica de bajo costo".

En cuarto lugar se encuentra Colombia, donde se calcula que una pareja jubilada puede vivir con menos de US$ 2,000.

“Otros gastos de manutención son igualmente significativamente más baratos que en Estados Unidos. En Manizales (municipio colombiano), las entradas para un cine cuestan US$ 2, la cerveza en un bar cuesta US$ 1 y un taxi que cruza la ciudad rara vez cuesta más de US$ 5. Mientras tanto, las primas del seguro médico son hasta un 70% menos que en los Estados Unidos", señala uno de los encuestados a International Living.

Por último, otro de los mejores lugares para jubilarse según el ranking es Portugal, donde una pareja puede vivir cómodamente por US$ 2,500 al mes.

Pero, la plataforma también indica cuales son los destinos más rentables para vivir con un menor presupuesto.

En ese listado indican los países con menor costo de vida son: Vietnam, Sri Lanka, Ecuador y Bolivia. En estos países el costo de entre US$ 500 y US$ 1,800, dependiendo de las necesidades de cada persona.