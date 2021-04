Ante el lento proceso de vacunación, miles de ciudadanos están optando por acudir a países como Estados Unidos para poder acceder a las dosis de inmunización contra la COVID-19. | Fuente: Reuters

Los peruanos han duplicado la cantidad de viajes que hacían a Estados Unidos, pese a la pandemia de la COVID-19.

Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, solo en marzo se reportaron 21,125 salidas con dirección al país norteamericano, un aumento del 94% si se compara con el mes anterior.

Pero, ¿cuál es la razón de este aumento? La Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (Apavit) señala que uno de los principales factores sería acceder rápidamente a la vacuna contra la COVID-19.

“Se ha ‘desatado’ los viajes a los diferentes estados de Estados Unidos, como Miami, Huston, Atlanta o Dallas, luego que el presidente impidiera que el sector privado no participe de la vacunación”, señala Ricardo Acosta, presidente de Apavit a Gestión.

La Apavit asegura que ahora son 19 los estados en EE.UU que están permitiendo que extranjeros se vacunen contra el coronavirus, por lo que los viajeros están teniendo en cuenta dos plazos de permanencia.

Para la vacunación, algunos peruanos optan por viajar ahora para recibir una primera dosis y 21 días después para la segunda. En otros casos permanecen en el país norteamericano por 24 días en promedio.

Cabe mencionar que debido a la mayor demanda de viajes, el costo de los pasajes se ha elevado hasta cuatro veces su valor.

Normalmente un pasaje a Miami tenía un precio de entre US$ 500 y US$ 700 por persona, y ahora pueden costar más de US$ 2,000 o incluso superar los US$ 4,000 por persona.