Las exportaciones de productos no tradicionales agropecuarios sumaron US$ 695 millones en julio, monto mayor en 12,3 % frente al del mismo mes de 2021, informó el Banco central de Reserva (BCR).

En términos de volumen, estas exportaciones aumentaron en 6,4 % frente a igual mes de 2021. Por su parte, los precios aumentaron 5,5 % interanual.

Los productos no tradicionales más representativos del sector agropecuario son las frutas y frutos comestibles, preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios, entre otros.

Según el BCR, las ventas al exterior de productos agropecuarios no tradicionales acumularon un valor de US$ 4210 millones en los primeros siete meses de 2022, un 9,2% superior a las registradas en el mismo periodo del año pasado, favorecidos principalmente por el incremento de los volúmenes embarcados en 9,3 %.

Principales compradores

El principal mercado de destino de nuestros productos agrícolas es Estados Unidos, con ventas por US$ 254 millones en julio y US$ 1 405 millones en los primeros siete meses del año. Le sigue la Union Europea con US$ 1251 millones, América Latina con US$ 847 millones, la Comunidad Andina de Naciones con US$ 350 millones, Asía (sin considerar China) US$ 341 millones y China US$ 139 millones.