Agroexportaciones sumaron US$ 5 120 millones en primeros siete meses del año. | Fuente: Andina

Las exportaciones agrarias sumaron US$ 5 120 millones entre enero y julio, lo que representó un aumento del 22,9 % en comparación con el mismo periodo del 2021, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

En un comunicado, la cartera detalló que las exportaciones agrarias tradicionales alcanzaron US$ 588 millones, cifra que significó un aumento del 212,2, debido a las mayores colocaciones registradas de café sin tostar y sin descafeinar, (US$ 529 millones) y melaza de caña (US$ 4.4 millones), cuyas ventas aumentaron en 255,7 % y 14,1 %, respectivamente.

"Estos dos productos explicaron el 96 % de las agroexportaciones tradicionales", precisó.

En tanto, las exportaciones agrarias no tradicionales representaron US$ 4 562 millones, cifra mayor en 14, 4 % al observado en 2021.

Los principales productos del ranking agroexportador en el periodo analizado fueron paltas (15,6 % de participación), uvas frescas (13,2 %), mangos frescos (4,6 %), arándanos rojos frescos (4,3 %), espárragos frescos o refrigerados (3,3 %), alimentos de animales (2,9 %), mango congelado (2,8 %), aceite de palma (1,6 %), bananas (1,6 %) y cacao en grano (1,5 %).

"Estos 12 productos en conjunto concentrarían el 56 % de la oferta exportable no tradicional", refirió el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

Dentro de la canasta de productos no tradicionales, las exportaciones de frutas y hortalizas alcanzaron los US$ 2 644 (58 % de las agroexportaciones no tradicionales) a julio del 2022, cifra que significó un aumento de 4,1 %.

MERCADOS DE DESTINO

Los diez principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron Estados Unidos, Holanda, España, Ecuador, China, Chile, Alemania, México, Inglaterra, Colombia. "Este grupo de países concentraron el 75.6% del total del valor exportado en el periodo de estudio", señaló la cartera.

El Midagri agregó que la balanza comercial agraria en los primeros siete meses del año registró un superávit de US$ 1 150 millones, cifra mayor en 58 %.