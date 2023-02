Exportaciones sufrieron una caída en los últimos meses del 2022. | Fuente: Andina

Las exportaciones peruanas presentaron un crecimiento negativo el último trimestre del 2022; pese a ello, el balance anual fue positivo con un crecimiento de 4 %, informó la Asociación de Exportadores (Adex).

Durante el 2022, los envíos peruanos al exterior sumaron US$ 63 mil 193 millones, 4% más que el 2021, luego de presentar caídas en 5 de los 12 meses del año, siendo las más profundas las del último trimestre (octubre -6%, noviembre -19% y diciembre -8%).

Sin embargo, la conflictividad ha generado “tensión y preocupación por el bienestar de los trabajadores, los daños a la propiedad privada y la confianza con los compradores internacionales”, precisó Julio Pérez Alván, presidente de Adex.

¿Cómo se comportaron las exportaciones según productos?

Adex, informó que las exportaciones primarias en el 2022 sumaron US$ 44 mil 914 millones, registrando una participación del 71% del total de la oferta peruana y un crecimiento de apenas 0.3% en comparación al 2021 (US$ 44 mil 767 millones).

De estas, el subsector que otrora fuera líder, como es la minería tradicional cerró el año con una caída de 7 %, debido a la inestabilidad política-social. Con esto se lograron envíos de US$ 35 032 millones.

En el segundo puesto se ubicaron los hidrocarburos (US$ 6 mil 151 millones), experimentando un ascenso de 57.9%, siguiéndoles la pesca (1.9%) y agro (57.3%).

A pesar de reducir su demanda en -2%, China (US$ 20 mil 086 millones) ocupó el primer lugar en el ranking con una participación de 44.7%, le siguió EE.UU. (US$ 2 mil 963 millones) y Japón (US$ 2 mil 848 millones), completaron el top five Canadá y Corea del Sur.