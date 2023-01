El sur del Perú concentra el 31 % de las exportaciones registradas el 2022. | Fuente: Andina

La analista de estudios económicos de Comexperú, Lety Gómez, advirtió que el 31 % de las exportaciones que realiza el Perú mensualmente se ven amenazadas por las protestas por el adelanto de elecciones.

Este porcentaje es el producido por las regiones del Sur y a causa de los conflictos “se está limitando el acceso de productos a los mercados y a los puertos para salir al mercado internacional”, explicó al programa Economía Para Todos de RPP Noticias.

¿Cómo le fue a las exportaciones a nivel regional según Comexperú?

De acuerdo con cifras de Sunat, las exportaciones totales entre los meses de enero y noviembre de 2022 registraron un valor de US$ 57,384 millones. Descontando a Lima y Callao, Ica lideró los envíos departamentales al mundo con US$ 5,990 millones, seguido por Áncash, con US$ 5,673 millones; Arequipa con US$ 5,309 millones; La Libertad, con US$ 3,967 millones, y Moquegua, con US$ 2,880 millones.

La vocera de Comexperú también explicó que, durante el periodo analizado, las exportaciones de Ica, Arequipa, Apurímac, Cusco, Puno y Ayacucho, sumaron un total de US$ 17,694 millones en 2022; es decir, el 31% de nuestras exportaciones totales entre enero y noviembre de 2022.

Sin embargo, en conjunto, sus exportaciones tuvieron una caída del 6.1% con relación al mismo periodo de 2021, lo que contrasta con el crecimiento del 59% que registraron en 2020.

Por otro lado, hay que resaltar que el desempeño individual de los departamentos cayó en 2022 con respecto a 2021, en el periodo de análisis, a excepción de Arequipa, que creció un 9.7% respecto de 2021. Entre los que más cayeron tenemos el departamento de Apurímac, con un valor exportado de US$ 2,010 millones y una caída del 33.2%; seguido por Puno (US$ 1,757 millones; -19%), Cusco (US$ 1,905 millones; -8.5%) y Ayacucho (US$ 722 millones; -3.7%).

Preocupación por las exportaciones Mineras

La minería es el principal sector exportador del sur del país, que más se ha afectado por los actos violentistas y en donde el sector tradicional representa casi en su totalidad la participación de las exportaciones.

Según Comexperú, destacan los envíos de minerales como el cobre y sus concentrados, por parte de Arequipa, Apurímac y Cusco, que significó un valor exportado de US$ 3,118 millones (+3.3%), US$ 1,868 millones (-32.7%) y US$ 1,796 millones (-10%) respectivamente.

Mientras que en el caso de Puno se destaca el envío de oro por un valor de US$ 1,696 millones, seguido por Arequipa, por un valor de US$ 1,066 millones. Por su parte, Ica se destaca por los envíos de minerales de hierro (US$ 1,512 millones), seguido por las demás gasolinas (US$ 925 millones). En el caso de los envíos no tradicionales, la canasta exportadora dista entre departamentos del norte y el sur del país.

No obstante, Ica se destaca también por sus exportaciones no tradicionales, que representan el 32% del total exportado por dicho departamento, con un valor de US$ 1,895 millones en el periodo analizado. Entre los productos más destacados del rubro figuran los envíos de uvas frescas (US$ 494 millones), paltas (US$ 140 millones) y espárragos (US$ 118 millones).