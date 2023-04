En el ranking total de Forbes figuran 2,640 multimillonarios, pero solo 4 están en el Perú. | Fuente: Andina

Este 2023 hay 2,640 multimillonarios en el mundo con una fortuna total de 12.2 trillones de dólares, según el ranking de la revista Forbes, pero ¿cuántos son peruanos?

La lista de Forbes indica que ahora en el Perú solo hay cuatro empresarios multimillonarios, de los cuales tres pertenecen al mismo grupo empresarial.

En total las fortunas de los peruanos más adinerados suma alrededor de US$ 5,500 millones, menos de los US$ 7,800 millones que se registraron en el 2022 y solo la mitad de los US$ 11,100 millones reportados en el 2021.

¿Quiénes son los peruanos más adinerados?

El ranking de Forbes señala que el primer lugar en el Perú lo tienen tres personas, que pertenecen al mismo grupo empresarial: conglomerado Intercorp, que tiene presencia en los rubros seguros, banca, gastronomía, retail, educación y farmacéutico.

Tanto Anne Marie See Pastor, George Pastor y Carlos Rodriguez-Pastor registran una fortuna de US$ 1,500 millones cada uno.

Carlos Rodriguez-Pastor, fundador de del Grupo Intercorp, ya había liderado el ranking en Perú en años anteriores, llegando a registrar una fortuna de hasta US$ 5.3 millones en el 2021, la cual ha venido reduciéndose.

En el caso de Anne Marie See Pastor, hermana de Rodriguez-Pastor, se conoce que es miembro del directorio de Intercorp Perú, Shetland Securities e International Financial Holdings Group.

El segundo lugar del listado de Forbes lo ocupa Ana María Brescia, dueña del 30% del Grupo Breca, el cual tiene presencial en los sectores de minería, hotelería, banca, pesca, seguros, entre otros.

Brescia registra una fortuna de US$ 1,000 millones para este 2023, por debajo de los US$ 1,500 millones que se reportaban en el 2022.

Uno de los personajes que quedó fuera del listado de este año, y que estuvo incluído en el ranking del 2023, es Eduardo Hochschild, presidente del conglomerado minero e industrial Hochschild Group. En el 2022 su fortuna fue de US$ 1,100 millones.