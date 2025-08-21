Más de 1,100 autos Ford con riesgo de incendio, apagado y fallas de freno: ¿Qué modelos son y qué puedes hacer?

El Indecopi emitió una alerta que involucra a Ford Perú S. R. L., informando que un total de 1,146 vehículos de la marca Ford deberán ser revisados debido a diversas fallas que podrían comprometer seriamente la seguridad de conductores, pasajeros y terceros.

La empresa automotriz ha dispuesto la revisión y reparación gratuita de estas unidades, tras detectarse problemas que incluyen desde el riesgo de incendio hasta apagado repentino en marcha, fallas en el servofreno y deficiencias en el sistema de advertencia del cinturón de seguridad.

A continuación, los detalles de los modelos y las fallas específicas identificadas:

Riesgo de Incendio (201 unidades): Modelos: Bronco Sport (2020-2024) y Escape (2020-2021). Fabricación: México y España, respectivamente. Falla: Una pieza del sistema de combustible podría agrietarse, ocasionando filtraciones. Si el combustible entra en contacto con superficies calientes, existe un riesgo de incendio en la parte delantera del vehículo.

Apagado Repentino en Marcha (320 unidades): Modelos: F-150 (2021-2022), Expedition (2022), Explorer (2022) y Mustang (2021-2022). Fabricación: Estados Unidos. Falla: Un defecto en la bomba de combustible podría interrumpir el suministro al motor, lo que provocaría que el vehículo se apague súbitamente durante la marcha .

Reducción Inesperada del Servofreno (582 unidades): Modelos: F-150 , Expedition , Ranger y Bronco , todos del año 2025. Fabricación: Estados Unidos y Argentina. Falla: Estos vehículos podrían presentar una reducción inesperada en la asistencia del servofreno , lo que incrementaría la distancia necesaria para detener el vehículo y, consecuentemente, el riesgo de accidentes.

Falla en el Sistema de Advertencia del Cinturón de Seguridad (43 unidades): Modelo: F-150 . Fabricación: Estados Unidos. Falla: El sistema de advertencia del cinturón de seguridad podría impedir que se active el sonido de alerta al conductor cuando no lleva el cinturón abrochado correctamente, lo que aumenta el riesgo de lesiones en caso de accidentes.



El Indecopi ha exhortado a los consumidores que posean alguno de estos vehículos a comunicarse de inmediato con Ford Perú S. R. L. para coordinar la inspección y reparación gratuita. La empresa ha puesto a disposición la línea gratuita 0800-71587 y el correo electrónico acfordpe@ford.com para atender a los afectados.