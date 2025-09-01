Plaza Vea es multado con S/ 26,750 luego de que un cliente quedara atrapado en ascensor por dos horas: ¿Qué pasó?

La Compañía Food Retail S.A.C., operadora de la cadena de supermercados Plaza Vea, fue multada con 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/ 26,750 por la Comisión de Protección al Consumidor N° 2 (CC2) del Indecopi. Esta sanción se debe a un incidente ocurrido el 12 de setiembre de 2024, en el que un cliente permaneció atrapado por más de dos horas en un ascensor defectuoso de su local ubicado en la Av. Alfonso Ugarte, en el Cercado de Lima.

Según la resolución de la CC2, la empresa expuso al consumidor a un riesgo injustificado para su seguridad, lo cual contraviene lo establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. El incidente se inició cuando el usuario ingresó al ascensor, el cual presentó fallas técnicas que lo dejaron encerrado en su interior. Pese a activar el botón de emergencia y llamar a los números de contacto señalados en un aviso dentro del elevador, el cliente no obtuvo respuesta inmediata.

Ante la situación, el personal del establecimiento llamó a los bomberos, pero la intervención de un técnico especialista fue indispensable, llegando este dos horas después del inicio del incidente para liberar al usuario.

Plaza Vea presentó como descargo un certificado de operatividad del ascensor, emitido días antes del suceso. Sin embargo, el órgano resolutivo de Indecopi determinó que dicho documento no fue suficiente para acreditar que se hubieran tomado todas las medidas técnicas razonables para garantizar un funcionamiento seguro del equipo.

La Resolución N° 2097-2025/CC2 se encuentra actualmente en plazo de apelación. En caso de que se presente este recurso, el expediente será revisado en segunda instancia por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi.