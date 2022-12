“Los clientes no pueden llegar a Lima”: comerciantes de Gamarra rematan sus prendas para recuperar algo de su inversión

Los comerciantes venden sus productos hasta con un 40 % de descuento. | Fuente: RPP / Maritza Sáenz

Los microempresarios del emporio comercial de Gamarra, en La Victoria, están liquidando sus productos de la temporada, con ofertas que alcanzan hasta un 40 % de descuento.

Un equipo de RPP Noticias llegó a la zona comercial, una de las más grandes del país, y constató que prendas como pantalones cuestan 25 soles (cuando antes se vendían a S/ 40), mientras que los vestidos que antes costaban 120 soles ahora se rematan en S/ 80.

Los comerciantes han tomado esta decisión para incentivar sus ventas y así lograr recuperar algo de su inversión; ya que, debido a las violentas protestas registradas en los últimos días, que incluyeron bloqueos de vías, sus ingresos se han reducido sobremanera en plena campaña navideña.

Millonarias pérdidas

Nuestra reportera conversó con Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, quien advirtió que las ventas en el emporio comercial no alcanzarán las proyecciones, que de por sí eran modestas.

“En esta campaña, nosotros esperábamos alcanzar al menos el 50 % de los niveles de venta prepandemia, pero ya nuestra campaña mayorista ha sido completamente bloqueada a causa del bloqueo de las vías”, refirió.

“Los clientes no pueden llegar a Lima de todas partes del país. Nuestra mercadería no está saliendo de las agencias de viajes, porque la transitabilidad (sic) y la seguridad de las vías del país no está completamente cubierta”, añadió.

Cabe mencionar que, en 2019, antes de la pandemia de la COVID-19, Gamarra facturaba alrededor de 6 500 millones de soles, pero ahora solo llega a la mitad.

