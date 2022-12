Comercio informal en Gamarra: Saldaña indicó que actualmente las calles del emporio comercial se encuentran "completamente llenas" de ambulantes, perjudicando directamente a los negocios de los comerciantes formales. Advirtió además que la Municipalidad de La Victoria no está cumpliendo con su labor municipal desde hace meses, pues no le está haciendo frente al comercio informal y a las mafias. "La Policía nos está ayudando y nos ha mandado un contingente de 200 efectivos para ayudar a resguardar la seguridad, pero su labor no es retirar el comercio informal, es labor municipal. La Municipalidad de La Victoria y la Municipalidad de Lima nos han abandonado a nuestra suerte", manifestó.