Gamarra prevé facturar S/ 1,700 millones en campaña otoño-invierno con ayuda del cambio de clima

El cambio de clima ocurrido en las últimas semanas, intensificando el frío en la ciudad capital, ayudará a dinamizar las ventas en el emporio comercial de Gamarra, que prevee facturar S/ 1,700 millones en esta campaña oto-invierno, según Susana Saldaña, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Empresarial Gamarra Perú.

"La esperanza es que por lo menos lleguemos a las cifras del 2023 en otoño-invierno. Las cifras que ha arrojado el INEI demuestran la realidad: llevamos 14 meses de caída en el sector manufactura. La producción de prendas de vestir solo en marzo se ha reducido en más de 20 %", señaló Saldaña.



La empresaria mencionó que las ventas solo de otoño empezaron en abril. Desde la última semana de mayo se ha dado inicio a la campaña de invierno, principalmente a los clientes mayoristas que representan el 70 % de la venta total que se registra entre abril y agosto. El 30% restante se distribuye en todo Lima al por menor en las siguientes semanas.



Inversión para esta campaña va desde los mil hasta los 3 mil soles

Pese a esta proyección positiva, los comerciantes aún se mantienen cautos en cuanto a su inversión dado que no cuentan con un excedente de capital tras un mal desempeño en el 2023.

"Los empresarios no pueden arriesgar y producir todo lo que se producía antes de la pandemia porque no tienen capital. Este se ha visto reducido notablemente. Si se arriesgaran al 100 % y la demanda no crece o el clima cambia a una especie de verano, será muy difícil avanzar", advirtió.

Según cálculos de la asociación, la inversión puede ir desde los mil soles hasta los 3 mil soles para la presente campaña. Sin embargo, la capacidad de invertir ha disminuido hasta en 45 % en comparación con años anteriores.