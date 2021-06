En el 2020 se estimó que de cada 10 prendas vendidas, menos de una unidad fue comprada a un productor nacional. | Fuente: Andina

Los negocios del emporio comercial de Gamarra continúan en riesgo, especialmente las más de 32,000 empresas de confecciones.

Según Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Gamarra Perú, del total de empresas de confecciones un 60% no ha podido abrir hasta ahora y el 40%, conformado por 12,800 negocios, están en riesgo de cerrar.

“El Gobierno no conoce cómo funcionan las empresas de confecciones, con la restricción del aforo, solo te permiten tener el 30% de personas, sin público, es decir si una empresa necesita 10 personas para operar, lo que te piden es que solo entren 3 y con eso no se puede encender los motores. Produce no lo entiende”, dijo la empresaria al diario Gestión.

Además de las restricciones impuestas por el riesgo que se mantiene ante la COVID-19, esta semana el Poder Ejecutivo decidió no aplicar salvaguardias a la importación de confecciones.

La Comisión Multisectorial, conformada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Produce y el Ministerio de Economía, consideró que no las importaciones textiles no son una amenaza para la producción nacional.

“Ya Indecopi señaló que de 10 prendas que se venden, 9 son importadas, y ¿el Gobierno dice que no hay daño a la industria?”, cuestionó Saldana.



La empresaria señala que esta decisión se basó en un informe donde se sostiene que para determinar un daño a la industria debieron presentarse más del 50% de la producción nacional, cerca de 500,000 empresas de confecciones.

“En medio de la pandemia pidieron que se presentaran más 500,000 empresas de confecciones y como no pasó, entonces no hay un daño a la industria nacional. Eso es imposible de creer”, dijo.

El Indecopi había reconocido que se estaba generando un daño en la industria y proponía una tasa arancelaria de al menos 20% para las prendas que ingresen de China y Bangladesh, lo cual fue finalmente desestimado por la Comisión Multisectorial.