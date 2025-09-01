¡Pasteurina está de vuelta! Tras más de 20 años, la gaseosa histórica renace y anuncia expansión con nuevos sabores

La icónica gaseosa peruana Pasteurina está de vuelta en el mercado nacional, marcando un hito para los nostálgicos y una novedad para las nuevas generaciones. De la mano de Empresa Yura S.R.L., embotelladora de Kola Escocesa en el sur del Perú, la tradicional bebida relanza su inconfundible sabor a hierbaluisa, adaptado a las tendencias de consumo actuales.

El esperado reingreso de Pasteurina comenzó en la ciudad de Arequipa, donde ya se encuentra disponible en bodegas, supermercados, restaurantes y diversos puntos de venta. La compañía ha anunciado que la distribución se ampliará progresivamente hacia Lima.

Una fórmula renovada para el consumidor de hoy

La nueva versión de Pasteurina mantiene su característico sabor a hierbaluisa, pero llega con una fórmula renovada que incluye menos azúcar y está libre de octógonos. Este perfil más suave y equilibrado responde a la demanda de opciones más saludables por parte de los consumidores.

El producto se ofrece en dos presentaciones pensadas para el consumo individual o familiar: botellas de 440 ml y de 1.5 litros.

El Ing. Fernando Odiaga Arias, gerente general de Empresa Yura S.R.L., expresó el significado de este relanzamiento: “El regreso de Pasteurina es un tributo a los sabores que nos unen como peruanos. Para quienes crecieron con ella, es un reencuentro con su esencia; para los más jóvenes, una invitación a descubrir un clásico que permanece vigente”.

Odiaga Arias también destacó la visión de la empresa: “No queríamos solo traer de vuelta una bebida entrañable, sino adaptarla a los gustos del consumidor de hoy: menos azúcar, sin octógonos y con el auténtico sabor a hierbaluisa que siempre la distinguió. Pasteurina representa ese equilibrio entre tradición e innovación, un principio en el que creemos profundamente como empresa”.

Las proyecciones al futuro: ¿Habrá nuevos sabores?

La familia Pasteurina está destinada a crecer. Próximamente, la marca incorporará nuevos sabores como manzanita y toronja, manteniendo el compromiso con la calidad que la caracteriza.