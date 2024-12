Gremio de restaurantes y hoteles defiende la continuidad del 8 % de IGV y responde a ministro Arista: "Debería informarse un poquito más"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

José Arista, ministro de Economía y Finanzas, expresó que los negocios que no fueron competitivos estos tres años con la reducción del IGV, deberían "dedicarse a otra actividad". Pese a ello, Blanca Chávez, vocera de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (AHORA), se presentó en Economía Para Todos por RPP y se pronunció.

"El ministro debería informarse un poquito más. Pensará que la plata que han dado en Reactiva para los micro y pequeños restaurantes y hoteles ha cubierto todo", expresó.

La representante de AHORA sostuvo que con la tasa especial y temporal del 8 % del IGV, "no se beneficia a todos, solo a las mypes. El ministro, por lo que escucho, piensa que son todos los restaurantes y hoteles y no. Restaurantes de tres, cuatro o cinco tenedores no se benefician".

En cuando a la recaudación, Blanca Chávez menciona que "si bien es cierto, se ha recaudado menos, que lo dudo. En renta se ha recaudado mucho más de lo normal. Ellos deben pensar en ayudar a todos los hoteles y restaurantes porque son parte del turismo. El 98% de estos negocios a nivel nacional son chicos, pero el resto son grandes".

La profesional explica que estos negocios no se han reactivado porque, a raíz de la pandemia, solicitaron préstamos para subsistir, pero a medida que el toque de queda se alargaba, las mypes iban solicitando cada vez más préstamos.

"Esa gente que incluso han recibido Reactiva y se han pedido préstamos, hasta ahora no puede pagar los créditos de personales que se han hecho porque no alcanzó. El ministro debería informarse un poquito más", dijo.

"A nosotros no nos han regalado la plata, nos han prestado, obviamente, con un interés bajo, pero la situación no solamente es de la pandemia, también están las paralizaciones, problemas gubernamentales, etc. Cada vez subíamos y había problemas nuevamente", agregó.

En paralelo, Chávez solicitó al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, que pongan en votación la continuidad de la tasa especial y temporal del 8 % de IGV para restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos el 27 de diciembre.