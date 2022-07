Criticaron al presidente por tener un doble discurso ante el empresariado.

La reactivación económica en el país todavía es lenta, por ello, alrededor de 200 gremios empresariales se unieron para firman un comunicado donde exigen medidas urgentes para el sector. La publicación también pide al presidente Pedro Castillo “dar un paso al costado” si la situación continúa, explicó a RPP Noticias, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias Jesús Salazar Nishi.

“De seguir la situación como está hasta ahora, con las evidencias que se están presentando, es el momento que el presidente tome conciencia por el país y de un paso al costado y si no es así, el Congreso de la República tiene la gran responsabilidad de buscar el equilibrio político”, expresó el vocero.

Según Salazar Nishi, el actual gobierno no pone su mirada a mediano ni largo plazo; además, el mandatario tiene un discurso contradictorio, pues invita al empresariado a invertir, pero sus acciones en el país “genera un clima de desconfianza que ahuyenta a las inversiones”.

Para el vocero, la coyuntura política sorprende al peruano todos los días, y este le reclamó al presidente en su última reunión; sin embargo, Pedro Castillo “desglosó una sonrisa y dijo que ‘en efecto estamos haciendo todo lo posible porque así sea’, pero todos vemos en la práctica que no es así”, detalló.





#EmpresariosUnidosPorElPerú Empresarios de todo tamaño y regiones expresamos rechazo a actos de corrupción que se investigan en las altas autoridades del gobierno y respaldamos institucionalidad de @FiscaliaPeru y @Poder_Judicial_ para que actúen dentro de marco constitucional. pic.twitter.com/M1bI6PXRbK — SNI (@SNIndustrias) July 21, 2022

Falta de liderazgo en el Ejecutivo

No solo el presidente Pedro Castillo fue cuestionado, también el primer ministro Aníbal Torres, quien “no es convocante”. “El Perú necesita hoy una personalidad que nos junte a todos los peruanos y que no siga abriendo la brecha entre peruanos. No podemos seguir hablando de ricos y pobres … somos un país unitario, y diverso y debemos apreciar esa diversidad y sobre ella construir un país”, refirió Salazar Nishi.

La política distrae a los funcionarios

La crisis política no solo distrae al empresariado, también a los ministros que deberían liderar la aplicación de mejores políticas públicas que permitan la reactivación del gremio. Para el presidente de la SNI, el trabajo del ministro de la Producción va por buen camino; sin embargo, la coyuntura también lo distrae.

“Yo entiendo que el ministro de la Producción tiene la mejor voluntad, pero siento que lo absorbe demasiado el tema de la coyuntura día a día, y se escapa al tema de largo plazo y es en gráfico la coyuntura de todo el país”, refirió.

Agenda Perú Regiones 2030

De otro lado, Jesús Salazar Nishi anunció la próxima publicación de la Agenda Perú Regiones 2030, la cual busca recomendar al menos 500 medidas para impulsar a las regiones en cuestión de manufactura.

Solo Lima concentra el 60% del PBI en manufactura y las regiones no llegan ni al 1%, por ello se evaluaron las necesidades a fin de llevar al Perú a un desarrollo sostenible, todo esto quedó reflejado en el libro Perú Regiones al 2031.