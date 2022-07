El Gobierno habría hecho firmar una carta de renuncia, sin fecha, al exministro del Interior, Mariano Gonzáles, minutos antes de su juramentación | Fuente: Andina

El pasado 4 de julio, día de la juramentación de Mariano González como ministro del Interior en Palacio de Gobierno, a solo unos minutos del inicio de la ceremonia, habría tenido que firmar una carta de renuncia anticipada a ese mismo cargo, según revela una investigación del portal Epicentro TV.

Según la información, a puertas de la ceremonia, un colaborador del Presidente de la República se le acercó a González con un documento que resultó ser su carta de renuncia. Dicho colaborador se habría presentado a nombre del jefe de Estado para pedirle que la firme como "una formalidad".

“La carta me la entrega uno de los asesores o secretarios del presidente o del Consejo de Ministros. Al vuelo pregunté y me dijeron “no, es una formalidad”. Me pareció sumamente falto de delicadeza, pero lo hice porque ya estábamos embarcados”, dijo Mariano González al referido portal.

Sin fecha



La carta de renuncia que firmó ese 4 de julio el ahora exministro del Interior no tenía fecha. Ésta, según se aprecia en una imagen del referido portal, se colocó de manera manual y se la situó el 19 de julio, día en que el presidente Pedro Castillo anunció, vía Twitter, la salida de Mariano Gonzáles del cargo.

“Estimado señor presidente: Tengo el agrado de dirigirme a usted para presentar mi renuncia al cargo de ministro de Estado en la cartera del Interior, el cual asumí con Resolución Suprema Nº 181-2022-PCM de fecha 4 de julio de 2022. Agradezco la oportunidad y confianza que me ha brindado para formar parte del Gabinete Ministerial, el cual lo he asumido con el ímpetu, lealtad e integridad que esta responsabilidad amerita”, señala dicha carta.

Sin embargo, como se sabe, Gonzáles se enteró de su salida del Ministerio del Interior (Mininter) por ese tuit, cuando todavía no había presentado su renuncia al cargo. No obstante, al día siguiente, 20 de julio, una resolución suprema en el Diario Oficial El Peruano daba por "aceptada" su renuncia como ministro del Interior.



“Vista la renuncia que, al cargo de ministro de Estado en el despacho del Interior formula el señor Cosme Mariano González Fernández; y, estando a lo acordado; se resuelve: Aceptar la renuncia que, al cargo de ministro de Estado en el despacho del Interior formula el señor Cosme Mariano González Fernández”, señala la resolución.

Esta renuncia aceptada sería justamente aquella que firmó González, sin fecha, al momento de su juramentación y tomada a trámite sin su conocimiento.

Consecuencias

Epicentro TV señaló que, ante este hecho, los parlamentarios de Somos Perú, José Jerí Oré y Wilmar Elera García, solicitaron ayer a la Fiscal de la Nación, Liz Benavides, iniciar una investigación preliminar contra el Presidente de la República por presunto delito contra la fe pública.

"A través de las noticias, redes sociales y en las diversas entrevistas televisivas al ahora exministro del Interior, Mariano González ha manifestado que no ha presentado carta de renuncia; sin embargo, se puede apreciar la publicación en el diario oficial El Peruano (...) en la que señala literalmente (...): "Aceptar la renuncia que al cargo de Ministro de Estado (...)", afirmación que se contradice con lo manifestado por el exministro del Interior", se lee en el oficio presentado por los congresistas a la Fiscal de la Nación.

Por otro lado, el día de ayer, González ratificó ante la Fiscal de la Nación su denuncia contra el presidente Pedro Castillo por presunta obstrucción a la justicia. Al respecto, el Ministerio Público anunció hoy su decisión de abrir investigación preliminar contra el jefe de Estado por el "presunto delito contra la Administración de Justicia- Encubrimiento Personal"

🚨 La Fiscal de la Nación, dispuso iniciar investigación al presidente de la República, Pedro Castillo, por presunto delito contra la Administración de Justicia- Encubrimiento Personal. Objeto de la misma son los recientes hechos referidos a los cambios en el sector interior. pic.twitter.com/ZRPjRAbECP — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 21, 2022

Al cierre de esta nota, el exministro del Interior, Mariano González, se encuentra en la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder sobre su retiro de dicha cartera.